Ex-Terroristin Klette soll Wohnung für Yoga gemietet haben, doch der Grund war ein anderer

Verden - Die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette (66) soll vor rund zehn Jahren mehrfach eine Wohnung in Bremen angemietet haben, um Überfälle auf Geldtransporter zu planen.

Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette (66) soll eine Wohnung in Bremen angemietet haben, um Überfälle zu planen. © Uli Deck/dpa

Von der angemieteten Wohnung aus seien mutmaßlich Tatorte und Anfahrtswege ausbaldowert worden, sagte Martin Schanz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden der dpa.

Zuerst hatte der "Spiegel" über zwei Wohnungen in Bremen berichtet, die von Klette und ihren mutmaßlichen Mittätern Burkhard Garweg (56) und Ernst-Volker Staub (70) genutzt worden sein sollen. Garweg und Staub sind auf der Flucht.

Das Trio gehörte zu der linksextremistischen Roten Armee Fraktion (RAF), die 1998 ihre Auflösung bekannt gab. Die drei mutmaßlichen Räuber lebten jahrzehntelang im Untergrund. Klette wurde Ende Februar 2024 in ihrer Wohnung in Berlin-Kreuzberg festgenommen, wo sie unter falschem Namen lebte, und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Nach dpa-Informationen soll der Prozess gegen die 66-Jährige im Landgericht Verden in wenigen Wochen beginnen. Es gilt die Unschuldsvermutung.