Reichsbürger-Umsturz geplant? Verteidiger kritisiert "wertende Anklage"

Frankfurt am Main - Im Frankfurter Terror-Prozess gegen eine mutmaßliche Gruppe von Reichsbürgern hat die Verteidigung des Immobilienunternehmers Heinrich XIII. Prinz Reuß (72) am heutigen Donnerstag erneut die Vorwürfe der Anklage zurückgewiesen. Ihm wird zur Last gelegt, als Rädelsführer einen gewaltsamen Umsturz in Deutschland geplant zu haben.