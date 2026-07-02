Zahlreiche Waffen und Munition entdeckt: Mutmaßlicher Reichsbürger (59) hinter Gittern
Gießen/Marburg - Ein 59-jähriger mutmaßlicher Reichsbürger sitzt in Untersuchungshaft - bei ihm wurde zahlreiche Waffen sowie kistenweise Munition entdeckt!
Über drei Tage in der zurückliegenden Woche durchsuchten rund 70 Polizisten Grundstücke in der Gemeinde Rabenau im Landkreis Gießen sowie in den Orten Wohratal und Neustadt im Landkreis Marburg-Biedenkopf, wie das Polizeipräsidium Mittelhessen und die Staatsanwaltschaft Marburg am Donnerstag gemeinsam mitteilten.
Im Rahmen der groß angelegten Razzia wurde auch der 59 Jahre alte Deutsche wegen des "Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz" festgenommen. "Der Beschuldigte befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft", berichtete ein Sprecher.
"Der 59-Jährige aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf wird nach aktuellem Stand der Ermittlungen der Reichsbürger-Szene zugeordnet", hieß es weiter.
Bei den Durchsuchungen, an denen auch Spezialkräfte der hessischen Polizei beteiligt waren, wurden "Lang- und Kurzwaffen, vollautomatische Waffen, diverse Waffenbauteile, mehrere Kisten Munition sowie militärische Schutzausstattung und zahlreiche Hieb- und Stoßwaffen" entdeckt, zählte der Sprecher auf. Die Ermittlungen gegen den Verdächtigen dauern an.
Mit welchen Motiven der 59-Jährige diese Vielzahl an Waffen sammelte, ist noch unklar. Sogenannte Reichsbürger werden gemeinhin der rechtsextremistischen Szene zugeordnet. Sie leugnen die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und gehen von einem Fortbestand des Dritten Reichs aus.
Titelfoto: Montage: Christian Müller/dpa, Sebastian Gollnow/dpa, Boris Roessler/dpa