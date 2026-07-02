Zahlreiche Waffen und Munition entdeckt: Mutmaßlicher Reichsbürger (59) hinter Gittern

Gießen/Marburg - Ein 59-jähriger mutmaßlicher Reichsbürger sitzt in Untersuchungshaft - bei ihm wurde zahlreiche Waffen sowie kistenweise Munition entdeckt!

Rund 70 Polizisten, darunter auch Spezialkräfte, durchsuchten Grundstücke in drei Orten in Mittelhessen. (Symbolbild) © Montage: Christian Müller/dpa, Sebastian Gollnow/dpa, Boris Roessler/dpa

Über drei Tage in der zurückliegenden Woche durchsuchten rund 70 Polizisten Grundstücke in der Gemeinde Rabenau im Landkreis Gießen sowie in den Orten Wohratal und Neustadt im Landkreis Marburg-Biedenkopf, wie das Polizeipräsidium Mittelhessen und die Staatsanwaltschaft Marburg am Donnerstag gemeinsam mitteilten.

Im Rahmen der groß angelegten Razzia wurde auch der 59 Jahre alte Deutsche wegen des "Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz" festgenommen. "Der Beschuldigte befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft", berichtete ein Sprecher.

"Der 59-Jährige aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf wird nach aktuellem Stand der Ermittlungen der Reichsbürger-Szene zugeordnet", hieß es weiter.

Bei den Durchsuchungen, an denen auch Spezialkräfte der hessischen Polizei beteiligt waren, wurden "Lang- und Kurzwaffen, vollautomatische Waffen, diverse Waffenbauteile, mehrere Kisten Munition sowie militärische Schutzausstattung und zahlreiche Hieb- und Stoßwaffen" entdeckt, zählte der Sprecher auf. Die Ermittlungen gegen den Verdächtigen dauern an.