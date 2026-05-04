Drei Tote auf Kreuzfahrt-Schiff! Gefährliches Virus soll schuld sein

Johannesburg (Südafrika) - Schock auf hoher See: Auf einem Kreuzfahrtschiff im Atlantischen Ozean sind drei Passagiere gestorben! Eine weitere Person befindet sich in Lebensgefahr. Es soll einen Ausbruch einer akuten Atemwegserkrankung gegeben haben, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mitteilte.

Die MV Hondius lag am Wochenende vor Kap Verde. © - / AFP

Sechs Menschen sollen bislang erkrankt sein. Einer der drei Toten wurde laut WHO positiv auf das Hantavirus getestet, bei den fünf anderen handele es sich demnach um Verdachtsfälle.

Das eisverstärkte, weltweit erste registrierte Schiff der Polarklasse 6 "MV Hondius" war von Argentinien nach Kap Verde unterwegs, als die Krankheit ausbrach. Polar-Kreuzfahrten-Veranstalter Oceanwide Expeditions hatte am Sonntag zunächst mitgeteilt, dass "eine ernste medizinische Situation" vorliegen würde.

Wie die AFP unter Berufung auf das südafrikanische Gesundheitsministerium am Montag berichtete, war zuerst ein 70-jähriger Passagier an Bord verstorben. Zuvor hatte er unter Fieber, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und Durchfall gelitten, hieß es bei der BBC.

Auch die 69-jährige Frau des Niederländers erkrankte, wurde in eine Klinik in Südafrika gebracht, wo sie schließlich verstarb. Der Leichnam ihres Mannes soll sich nach wie vor auf der Insel St. Helena im Südatlantik befinden.