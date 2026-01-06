Königlicher Besuch im Hamburger Hafen: "Queen Anne" geht auf Weltreise

Hamburg - Die " Queen Anne " liegt aktuell im Hamburger Hafen. Am Dienstag ,6. Januar, um 19 Uhr beginnt das Luxuskreuzfahrtschiff seine Weltreise von der Hansestadt aus.

Die "Queen Anne" beginnt ihre Weltreise am 6. Januar in Hamburg. (Archivfoto) © Bodo Marks/dpa

Vom Tor der Welt hinaus quer über den Globus: Die "Queen Anne" feierte ihren Antritt zur Weltreise bereits am 5. Januar mit einem Gala-Abend im Hotel "Atlantic", hieß es in einer Mitteilung der Reederei Cunard Line.

Am Terminal Steinwerder kam die "Queen Anne" am Dienstagmorgen um 7 Uhr an. Wer sich die Ausfahrt des Luxuskreuzfahrtschiffes nicht entgehen lassen will: Um 19 Uhr fährt das Schiff der Cunard Line wieder aus dem Hamburger Hafen aus.

Dann geht es für das Luxuskreuzfahrtschiff auf Weltreise: 117 Nächte, 20 Länder und 32 Häfen fährt das Kreuzfahrtschiff der Cunard Line an.

Dabei steuert die "Queen Anne" in Richtung Osten rund um den Globus.

Die Reiseroute führt die Urlauber entlang der Kanarischen Inseln, der westafrikanischen Küste nach Asien, Australien, in die USA und die Karibik bis zurück nach Europa.

Über 200 Gäste aus dem deutschsprachigen Raum sollen an Board der "Queen Anne" sein. Das Schiff hält unter anderem in Kapstadt, Hongkong, Singapur, Sydney und Los Angeles.