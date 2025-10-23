Kursänderung bei AIDA: Kreuzfahrtschiff bricht Norwegenreise ab

Hamburg - Was für ein Schreck für die Passagiere der "AIDAperla": Eigentlich sollte das Kreuzfahrtschiff erst am Samstag in Hamburg anlegen – doch jetzt ändert sich der Kurs der Norwegenreise.

Das Kreuzfahrtschiff "AIDAperla" muss wegen eines Sturms ihren Kurs ändern. © Christian Charisius/dpa

Der Grund: Das Sturmtief "Joshua", das gerade über Nordeuropa fegt. Aufgrund der Wettervorhersage entschied die Reederei: Kursänderung! Zu gefährlich seien die starken Böen für den riesigen Ozeanliner.

Statt wie geplant die norwegischen Häfen Ålesund und Haugesund anzusteuern, wurde die Route kurzerhand umgeworfen, heißt es auf "Schiffe und Kreuzfahrten".

Die "AIDAperla" legte daher bereits am Mittwoch einen unerwarteten Zwischenstopp in Bergen ein – eigentlich gar nicht Teil der geplanten Reise. Danach hieß es: volle Fahrt Richtung Heimat!

In der Nacht zu Freitag soll der Kreuzfahrer bereits die Elbmündung bei Cuxhaven erreichen, am Morgen dann das Cruise Center Steinwerder in Hamburg anlaufen – also einen ganzen Tag früher als geplant.