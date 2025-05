"Mit Furcht und Zittern": Papst Leo im Amt - Feier mit Gästen aus aller Welt

Vatikanstadt/Rom (Italien) - Mit einer feierlichen Messe vor rund 100.000 Menschen auf dem Petersplatz ist Papst Leo XIV. (69) am Sonntag offiziell ins Amt eingeführt worden. Das neue Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken mahnte in seiner ersten Predigt seine Kirche zum Zusammenhalt.

Als Nachfolger von Papst Franziskus (†88) ist der 69-jährige bisherige Kardinal der erste US-Amerikaner an der Spitze der katholischen Kirche. Aus seiner Zeit als Missionar und Bischof in Peru hat er auch die Staatsbürgerschaft des südamerikanischen Landes.

Mit der Messe bekam der US-Amerikaner Robert Francis Prevost nun auch alle Insignien seines Amtes. Nach einem Gebet am Grab des Apostels Petrus im Petersdom erhielt er den traditionellen Fischerring und das Pallium, eine Art Schal. Mit dem Ring wird an Petrus erinnert, der Fischer war. Der katholischen Glaubenslehre zufolge soll Leo als Stellvertreter Christi auf Erden auch als "Menschenfischer" wirken.

Papst Leo XIV. zelebriert auf dem Petersplatz in Anwesenheit von Staatsoberhäuptern, Königen und Gläubigen eine Messe zur feierlichen Eröffnung seines Pontifikats. © Michael Kappeler/dpa

Leo selbst gilt als gemäßigter Brückenbauer (wörtlich: Pontifex), der zwischen den unterschiedlichen Lagern vermitteln kann. Es wird weithin angenommen, dass er auch deshalb so überraschend schnell vom Konklave gewählt worden ist. Die Wahl dauerte nicht einmal 24 Stunden.

Der erste Papst aus den USA machte in seiner Predigt deutlich, dass er sich in der Linie seines argentinischen Vorgängers Franziskus sieht, der sich besonders für Menschen am Rande der Gesellschaft eingesetzt hatte. "In unserer Zeit erleben wir noch immer zu viel Zwietracht, zu viele Wunden, die durch Hass, Gewalt, Vorurteile, Angst vor dem Anderen und durch ein Wirtschaftsmodell verursacht werden, das die Ressourcen der Erde ausbeutet und die Ärmsten an den Rand drängt", sagte Leo.

Damit nahm er explizit andere Positionen ein als sein Landsmann US-Präsident Donald Trump (78).

Auch Franziskus hatte in der Predigt bei seiner Einführung 2013 betont, dass sich die Kirche der "Ärmsten, Schwächsten, Geringsten" annehmen müsse und appelliert, die Schöpfung zu bewahren.