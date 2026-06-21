Länger arbeiten, später in Rente: Kommission legt Reformplan vor

Deutschland - Das Rentenalter soll steigen, die Rente mit 63 fällt weg. Die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission hat sich überraschend früh auf ein umfassendes Reformpaket zur Stabilisierung der gesetzlichen Altersvorsorge verständigt.

Der Reformplan verlängert das Berufsleben vieler Menschen. Die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren soll wegfallen. (Symbolfoto) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Kern der Vorschläge ist eine schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters ab 2032. Grundlage ist ein sogenanntes Zwei-zu-eins-Modell: Steigt die Lebenserwartung um ein Jahr, sollen Beschäftigte acht Monate länger arbeiten und vier Monate länger Rente beziehen.

Nach aktuellen Prognosen würde das Rentenalter damit erst im Jahr 2071 auf 69 Jahre und erst 2091 auf 70 Jahre steigen.

Zugleich empfiehlt die Kommission die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren, die als "Rente mit 63" bekannt ist. Die Sonderregelung belaste die Rentenkassen und verschärfe den Fachkräftemangel, argumentieren die Experten.

Auch für Rentner könnten sich Veränderungen ergeben. Der bislang ausgesetzte Nachhaltigkeitsfaktor soll nach 2031 wieder eingeführt werden. Dadurch würden Rentenanpassungen stärker an die Zahl der Beitragszahler gekoppelt, was künftig zu geringeren Rentensteigerungen führen könnte.

Neben der gesetzlichen Rente setzt die Kommission auf eine stärkere Kapitaldeckung. Nach schwedischem Vorbild sollen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusätzlich zwei Prozent des Einkommens in staatlich organisierte Fonds einzahlen, um individuelle Rücklagen für das Alter aufzubauen.