11.05.2026 08:00 Spruch des Tages vom 11.5.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

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Der TAG24 Spruch des Tages

"Der größte Feind der Liebe ist die grübelnde Vernunft, die in kleinmütige Zweifel verfällt." von Heinrich Martin (*1818, †1872), deutscher Schriftsteller

Spruch des Tages am Sonntag, dem 11.5.2025. © 123RF/peopleimages12

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