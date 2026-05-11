Spruch des Tages vom 11.5.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24
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Der TAG24 Spruch des Tages
"Der größte Feind der Liebe ist die grübelnde Vernunft, die in kleinmütige Zweifel verfällt."
von Heinrich Martin (*1818, †1872), deutscher Schriftsteller
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Positive Sprüche, schöne Lebensweisheiten, inspirierende Sprichwörter und motivierende Zitate bekannter Persönlichkeiten dienen Dir jeden Tag aufs Neue als kraftvolle Wegweiser, die Dich ermutigen, jede Herausforderung als Chance zu sehen und das Beste aus jedem Augenblick zu machen.
Möglicherweise schenkt Dir der Gedanke von heute etwas Motivation, Glück, Kraft, Hoffnung oder Lebensfreude. Lasse Dich vom Spruch des Tages dazu inspirieren, das Leben aus neuen Perspektiven zu betrachten.
Titelfoto: 123RF/peopleimages12