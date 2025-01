Es ist Zeit für einen Neuanfang: Sprüche und Zitate für den Neubeginn

Wenn man an einem Punkt im Leben steht, an dem die Zeit reif für etwas Neues ist, kann das sehr beängstigend sein. Wer noch etwas Mut für den Neubeginn sucht, kann sich von den Zitaten erfolgreicher Menschen inspirieren lassen.

"Manchmal ist der Mut, neu anzufangen, der erste Schritt in die Richtung, in die Dein Herz immer schon wollte."

"Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist."

"Wenn ich loslasse, was ich bin, werde ich, was ich sein könnte. Wenn ich loslasse, was ich habe, bekomme ich, was ich brauche."

"Das ganze Leben besteht in einem ständigen Neubeginn."

von Hugo von Hofmannsthal

"Lebenskraft zeigt sich nicht nur als Stehvermögen, sondern als Mut zum Neubeginn."

von Francis Scott Key Fitzgerald

"Man kann gar nicht oft genug im Leben das Gefühl des Anfangs in sich aufwecken, es ist so wenig äußere Veränderung dafür nötig, denn wir verändern ja die Welt von unserem Herzen aus, will dieses nur neu und unermesslich sein, so ist sie sofort wie am Tage ihrer Schöpfung und unendlich."

von Rainer Maria Rilke

"Ich beeile mich, sagte die Uhr und fing wieder bei null an."

von Klaus Ender

"Der wahre Neuanfang im Leben beginnt nicht mit äußeren Veränderungen, sondern mit einer inneren Entscheidung."

von unbekannt

"Im Leben gibt es immer wieder Momente, in denen der Neuanfang mehr ist als nur ein neuer Tag."

von unbekannt

"Neuanfänge im Leben sind wie das Aufbrechen eines Samens - sie bringen neues Wachstum und neue Möglichkeiten."

von unbekannt