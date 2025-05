Verliebt, verlobt, verheiratet: Die schönsten Sprüche zur Hochzeit

Eine Hochzeit ist ein ganz besonderer Tag, an dem die Liebe zwischen zwei Menschen gefeiert wird. Wer noch überlegt, was man einem frisch vermählten Paar sagen oder schreiben kann, findet hier die schönsten Zitate und Sprüche zur Hochzeit.

Suchst Du kurze und lustige Sprüche oder schöne Zitate, welche die Liebe eines Brautpaares in Worte kleiden? Wenn Du Deine Glückwünsche zur Hochzeit zum Ausdruck bringen möchtest, kannst Du Dich von den folgenden Sprüchen inspirieren lassen.

Sei es für eine Rede der Trauzeugen, ein Gästebuch oder eine Karte mit Glückwünschen zur Hochzeit: Bei der Eheschließung gibt es viele Gelegenheiten, die man mit Worten ausschmücken kann. An einem emotional so bewegenden Tag fehlen einem jedoch manchmal die passenden Zeilen.

"Ein Leben zu zweit ist doppelt so schön."

"Einen Menschen lieben heißt: ihn so sehen, wie Gott ihn gemeint hat."

"Liebe ist das Einzige, was nicht weniger wird, wenn wir es verschwenden."

"Wir sind am lebendigsten, wenn wir verliebt sind."

"Heirat ist nicht das Happy End, sie ist immer erst ein Anfang."

von Federico Fellini

"Liebe ist nicht das, was Du in jemandem siehst, sondern das, was Du mit jemandem fühlst."

von Peter Ustinov

"Liebe ist der Schlüssel, der die Türen des Herzens öffnet und Euch auf ewig verbindet."

von Helen Keller

"Liebe bedeutet nicht Perfektion, sondern das perfekte Chaos gemeinsam zu meistern."

von unbekannt

"Wieder zwei Singles weniger, aber dafür ein Traumpaar mehr. Herzliche Glückwünsche zur Hochzeit!"

von unbekannt

"Zusammen ist nicht nur ein Wort, es ist ein Versprechen für jeden neuen Tag."

von unbekannt

"Liebe kennt keine Regeln, aber sie schreibt die schönsten Geschichten."

von unbekannt

"Möge jeder Tag Eurer Ehe ein weiteres Kapitel in Eurer wundervollen Geschichte sein."

von unbekannt

"Zwei Herzen, die füreinander schlagen, sind das schönste Wunder des Lebens."

von unbekannt

"Wenn zwei Seelen füreinander bestimmt sind, findet das Universum einen Weg, sie zusammenzubringen."

von unbekannt

"Liebe ist das einzige Märchen, das nie endet, wenn zwei Menschen es gemeinsam schreiben."

von unbekannt