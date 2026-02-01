Inspirierende Worte einer starken Frau: Die besten Zitate von Eleanor Roosevelt

Wie lautet Eleanor Roosevelts berühmtes Zitat über den Sinn des Lebens? Was sie über Menschenrechte, Frauen, Zukunft & Leben sagte - auf TAG24.

Von Clara Danneberg

Eleanor Roosevelt zählt zu den einflussreichsten Frauen in der US-Politik des 20. Jahrhunderts und war maßgeblich an der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte beteiligt. Ihre Sicht auf die Welt und ihr Handeln sind noch immer sehr inspirierend. Die besten Zitate von Eleanor Roosevelt zu verschiedenen Lebensthemen liest Du in diesem Artikel. Noch mehr Weisheiten findest Du unter: Sprüche.

Anna Eleanor Roosevelt (*1884, †1962) war eine Menschenrechtsaktivistin und Diplomatin. Zudem war sie die Ehefrau des 32. US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt (*1882, †1945) und bekleidete von 1933 bis 1945 das Amt der First Lady. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Eleanor Roosevelt zur US-Delegierten der Vereinten Nationen und saß 1947 der UN-Menschenrechtskommission vor, welche die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ausarbeitete. Den Menschenrechtspreis der Vereinten Nationen erhielt sie erst nach ihrem Tod im Jahr 1968. Eleanor Roosevelt gilt als eine der einflussreichsten Frauen in der US-amerikanischen Politik des 20. Jahrhunderts. Ihr politisches Engagement inspiriert noch immer viele Menschen. Eine Sammlung der besten Zitate von Eleanor Roosevelt präsentiert Dir TAG24.

Die schönsten Zitate von Eleanor Roosevelt

Was Eleanor Roosevelt über den Sinn des Lebens, Menschenrechte, Frauen und die Zukunft sagte sowie weitere Lebensweisheiten der Menschenrechtsaktivistin, liest Du im Folgenden.

Zitate von Eleanor Roosevelt über Menschenrechte und Frieden

"Freiheit stellt hohe Anforderungen an jeden Menschen. Mit Freiheit kommt Verantwortung. Für jemanden, der nicht erwachsen werden will, der seine Verantwortung nicht tragen möchte, ist dies eine beängstigende Vorstellung." "Es genügt nicht, über Frieden zu reden. Man muss daran glauben. Und es genügt nicht, daran zu glauben. Man muss dafür arbeiten." "Es ist nicht fair, von anderen etwas zu verlangen, wozu man selbst nicht bereit ist." "Verständnis beruht auf Gegenseitigkeit." "Liebe zu geben ist eine Lehre an sich." "Wann werden unsere Gewissen so empfindsam, dass wir handeln, um menschliches Leid zu verhindern, anstatt es zu rächen?" "Gerechtigkeit darf nicht nur einer Seite zustehen, sondern muss beiden Seiten zustehen." "Ich kann nicht glauben, dass Krieg die beste Lösung sein soll. Niemand hat den letzten Krieg gewonnen, und niemand wird den nächsten gewinnen." "Wer nachdenken will, muss den nächsten Krieg so betrachten, als ob er Selbstmord begehen würde." "Ich glaube, dass Demokratie auf der Fähigkeit beruht, dem Wohl der Mehrheit der Bevölkerung zu dienen. Wenn sie das nicht kann, sollte sie nicht überleben." "Wo beginnen die Menschenrechte? Im Kleinen, ganz nah am eigenen Zuhause – so nah und so klein, dass sie auf keiner Weltkarte zu finden sind. Doch sie sind die Welt des Einzelnen: die Nachbarschaft, in der er lebt; die Schule oder Hochschule, die er besucht; die Fabrik, der Bauernhof oder das Büro, in dem er arbeitet. Dort sucht jeder Mann, jede Frau und jedes Kind nach Gerechtigkeit, Chancengleichheit und Würde ohne Diskriminierung. Wenn diese Rechte dort keine Bedeutung haben, sind sie nirgendwo von Bedeutung. Ohne gemeinsames Engagement der Bürgerinnen und Bürger, um sie im eigenen Umfeld zu verteidigen, werden wir vergeblich nach Fortschritten in der Welt suchen." "Toleranz sollte lediglich ein erster Schritt sein, der es uns ermöglicht, andere Menschen kennenzulernen und uns davor bewahrt, Barrieren zu errichten, nur weil sie einer anderen Rasse oder Religion angehören. Der wahre Wert jeder Beziehung liegt darin, dass wir lernen, Menschen trotz unserer Unterschiede zu mögen."

Als Menschenrechtsaktivistin und Diplomatin äußerte sich Eleanor Roosevelt viel zum Thema Menschenrechte. © unsplash/thom masat, TAG24/CD

Sprüche von Eleanor Roosevelt über Wünsche für die Zukunft

"Die Zukunft gehört denen, die an die Schönheit ihrer Träume glauben." "Wünsche erfordern genauso viel Energie wie Pläne." "Glück ist kein Ziel, sondern ein Nebenprodukt." "Mit dem neuen Tag kommen neue Kraft und neue Gedanken." "Unsere Verpflichtung gegenüber der Welt ist in erster Linie eine Verpflichtung gegenüber unserer eigenen Zukunft."

Eleanor Roosevelt stellte fest: "Wünsche erfordern genauso viel Energie wie Pläne." © unsplash/Daniela Paola Alchapar, TAG24/CD

Das sagte Eleanor Roosevelt über Frauen

"Eine Frau ist wie ein Teebeutel - man merkt erst, wie stark sie ist, wenn man sie in heißes Wasser gibt." "Es kommt auf die Person an, nicht auf das Geschlecht." "Wenn eine Frau scheitert, ist das viel schwerwiegender als wenn ein Mann scheitert, weil der Durchschnittsmensch dieses Scheitern nicht der Person selbst zuschreibt, sondern der Tatsache, dass sie eine Frau ist." "Ganz gleich, wie schlicht eine Frau auch sein mag, wenn Wahrheit und Ehrlichkeit in ihrem Gesicht geschrieben stehen, wird sie schön sein."

Eleanor Roosevelt meinte: "Eine Frau ist wie ein Teebeutel - man merkt erst, wie stark sie ist, wenn man sie in heißes Wasser gibt." © unsplash/Sixteen Miles Out, TAG24/CD

Eleanor Roosevelt über den Sinn des Lebens

"Menschen wachsen an ihren Erfahrungen, wenn sie dem Leben ehrlich und mutig begegnen. So formt sich der Charakter." "Wenn das Leben vorhersehbar wäre, hörte es auf, Leben zu sein, und wäre geschmacklos." "Das Leben muss gelebt und die Neugier bewahrt werden. Man darf dem Leben niemals, aus welchem ​​Grund auch immer, den Rücken kehren." "Bei all unseren Kontakten ist es wohl das Gefühl, wirklich gebraucht und gewollt zu werden, das uns die größte Befriedigung schenkt und die beständigste Bindung schafft." "Ich bin so froh, dass ich mich nie wichtig fühle, das verkompliziert das Leben nur unnötig!" "Langfristig gestalten wir unser Leben und uns selbst. Dieser Prozess endet erst mit unserem Tod. Und die Entscheidungen, die wir treffen, tragen letztendlich unsere eigene Verantwortung."

Über das Leben sagte Eleanor Roosevelt: "Wenn das Leben vorhersehbar wäre, hörte es auf, Leben zu sein, und wäre geschmacklos." © unsplash/Milad Fakurian, TAG24/CD

Noch mehr positive Sprüche über das Leben

Gedanken von Eleanor Roosevelt zu Selbstbewusstsein und Angst

"Sei selbstbewusst, nicht überheblich." "Tu, was Du in Deinem Herzen für richtig hältst - Kritik wirst Du sowieso ernten. Du wirst verdammt sein, egal was Du tust." "Ich glaube, dass jeder seine Ängste überwinden kann, indem er die Dinge tut, vor denen er Angst hat, vorausgesetzt, er tut sie so lange, bis er eine Reihe erfolgreicher Erfahrungen gesammelt hat." "Nur der Charakter eines Menschen ist das wahre Kriterium seines Wertes." "Man gewinnt Stärke, Mut und Selbstvertrauen durch jede Erfahrung, in der man sich der Angst wirklich stellt. Man kann sich dann sagen: "Ich habe diesen Horror überlebt. Ich kann auch das Nächste bewältigen." "Niemand kann Dir ohne Deine Zustimmung ein Minderwertigkeitsgefühl einreden." "Du musst die Dinge tun, von denen Du glaubst, dass Du sie nicht tun kannst." "Man muss alles, was kommt, akzeptieren, und das Einzige, was zählt, ist, dass man ihm mit Mut und mit dem Besten, was man zu geben hat, begegnet." "Niemand hat je etwas erreicht, der sagt: Das geht nicht." "Wir müssen nicht über Nacht zu Helden werden. Einfach Schritt für Schritt, indem wir uns jeder Herausforderung stellen, sie als nicht so schrecklich erkennen, wie sie erscheint, und entdecken, dass wir die Kraft haben, ihr die Stirn zu bieten." "Ich bin heute der, der ich bin, aufgrund der Entscheidungen, die ich gestern getroffen habe." "Du hast nicht nur das Recht, ein Individuum zu sein. Du hast auch eine Verantwortung." "Um mit sich selbst umzugehen, benutze Deinen Verstand; um mit anderen umzugehen, benutze Dein Herz."

Zum Thema Selbstvertrauen empfiehlt Eleanor Roosevelt: "Sei selbstbewusst, nicht überheblich." © unsplash/Krzysztof Kowalik, TAG24/CD

Lieblinge der Redaktion: 3 schöne Zitate von Eleanor Roosevelt

"Große Geister diskutieren Ideen; durchschnittliche Geister diskutieren Ereignisse; kleine Geister diskutieren über Menschen." "Tu jeden Tag etwas, das Dir Angst macht." "Die Freundschaft mit sich selbst ist von größter Wichtigkeit, denn ohne sie kann man mit niemandem sonst auf der Welt befreundet sein."

Ein besonders inspirierendes Zitat von Eleanor Roosevelt lautet: "Tu jeden Tag etwas, das Dir Angst macht." © unsplash/Edho Pratama, TAG24/CD