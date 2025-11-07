Bleib stark: Aufbauende Sprüche, die Mut machen und Kraft geben

Welche Sprüche geben Kraft und Mut? Die besten Sprüche, die Mut machen und Kraft geben, liest Du auf TAG24.

Von Clara Danneberg

Verlässt Dich der Mut, dann rücken persönliche Ziele in scheinbar unerreichbare Ferne. Wer kurz davor ist, aufzugeben, sollte sich mutmachende Sprüche und Zitate durchlesen. Mehr inspirierende Zitate und Weisheiten findest Du unter: Sprüche.

Die besten Sprüche, die Kraft und Mut geben, liest Du auf TAG24. © unsplash/Ranu Parashar Persönliche Krisen wie eine Kündigung, das Ende einer Beziehung oder eine schwere Krankheit zerren an den Kraftreserven. Mit der Zeit können Ängste, Zweifel und Sorgen überhandnehmen und die Situation aussichtslos erscheinen. Im Leben gibt es viele herausfordernde Situationen, die den Mut, das Durchhaltevermögen und das Selbstvertrauen auf die Probe stellen. Oft fühlt man sich in solchen Phasen alleingelassen, obwohl viele Menschen ähnliche Erfahrungen machen. In solchen Momenten kann es helfen, sich einen ermutigenden Spruch als kraftvolles Mantra ins Gedächtnis zu rufen. Hunde Gerettete Hündin weint jede Nacht - bis ein unerwartetes Geschenk alles verändert Die besten Sprüche, die Mut machen und Kraft geben, hat TAG24 für Dich gesammelt.

Kraftvolle Sprüche, die Mut machen

Wie wünsche ich jemandem Kraft, der eine Krankheit oder eine andere schwierige Situation durchmachen muss? Positive Zitate und Sprüche, die Kraft geben, liest Du im Folgenden.

Sprüche, die Mut machen und Kraft geben

"Mut brüllt nicht immer nur. Mut kann auch die leise Stimme am Ende des Tages sein, die sagt: Morgen versuche ich es noch einmal." von Mary Anne Radmacher "Der wahre Mut besteht darin, gerade dann Mut zu zeigen, wenn man nicht mutig ist." von Jules Renard "Die Qualität, nach der ich am meisten suche, ist Optimismus: insbesondere Optimismus angesichts von Rückschlägen und scheinbaren Niederlagen. Optimismus ist wahrer moralischer Mut." von Sir Ernest Henry Shackleton "Wenn eine Tür des Glücks sich schließt, öffnet sich eine andere, aber oft starren wir so lange auf die geschlossene Türe, dass wir die, die sich uns geöffnet hat, nicht sehen." von Helen Adams Keller "Akzeptiere ich, dass jede Krise eine Chance ist, dann nehme ich ihr ein großes Stück Macht über mich." von Nina Ruge "Wenn die ganze Welt schweigt, kann auch eine Stimme mächtig sein." von Malala Yousafzai "Die meisten Menschen geben ihre Macht auf, indem sie denken, sie hätten keine." von Alice Walker "Wenn Du im Leben auf Nummer sicher gehen willst, hast Du Dich dafür entschieden, nicht mehr wachsen zu wollen." von Shirley Hufstedler "Wenn wir anfangen, unser Versagen nicht mehr so ernst zu nehmen, so heißt das, dass wir es nicht mehr fürchten." von Katherine Mansfield "Wenn Du nicht in die Menge passt, liegt das vielleicht daran, dass Du dazu bestimmt bist, sie anzuführen." von Marilyn Monroe "Es ist gut zu wissen, dass man eigentlich alles machen kann. Man muss nur damit anfangen." von Julie Deane "Nur diejenigen, die sich trauen, in großem Stil zu scheitern, können auch in großem Stil Erfolg haben." von Robert F. Kennedy "Du bekommst das im Leben, wofür Du den Mut hast, zu fragen. Sei mutig genug, Deine Stimme zu benutzen. Sei mutig genug, auf Deine Intuition zu hören. Sei stark genug, um das Leben zu erschaffen, das Du verdienst." von unbekannt "Du brauchst nur Mut für den nächsten Schritt, nicht für die ganze Treppe." von unbekannt "Der Wille ist der Schlüssel, der Weg nur das Schloss und der Mut die Klinke." von unbekannt "Wenn man Entscheidungen treffen muss, braucht man nicht Zeit, sondern Mut." von unbekannt

Jules Renard meinte: "Der wahre Mut besteht darin, gerade dann Mut zu zeigen, wenn man nicht mutig ist." © unsplash/Damien Dufour, TAG24/CD

Kurze Sprüche über mutiges Handeln

"Mut kann man an den unwahrscheinlichsten Stellen finden." von Gildor aus "Herr der Ringe - Die Gefährten" von J. R. R. Tolkien "Was wäre das Leben, hätten wir nicht den Mut, etwas zu riskieren?" von Vincent van Gogh "Manchmal zeigt sich der Weg erst, wenn man anfängt, ihn zu gehen." von Paulo Coelho "Habe den Mut, unperfekt zu sein." von Brené Brown "Du darfst niemals Angst vor dem haben, was Du tust, wenn es richtig ist." von Rosa Parks "In diesem Leben ist jeder mutig, der nicht aufgibt." von Paul McCartney "Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende." von Demokrit "Es steigt der Mut mit der Gelegenheit." von William Shakespeare "Mut ist die Tugend, die für Gerechtigkeit eintritt." von Marcus Tullius Cicero "Der Mut weiß sich dem Unglück nicht zu fügen." von Publilius Syrus "Verschanzt den Mut mit der Wand der Geduld." von Philip Sidney "Selbst zum Genuss des Glücks bedarf man Mut." von Carl Spitteler "Gedanken sind keine Fakten."

von unbekannt "Man sollte viel öfter einen Mutausbruch haben." von unbekannt "Vertrauen ist die stillste Form von Mut." von unbekannt "Mut ist die Kraft, sich von Vertrautem loszureißen." von unbekannt "Du bist vielleicht noch nicht da, aber Du bist näher dran als gestern."

von unbekannt "Alles, was Du brauchst, um Deine Ziele zu erreichen, ist bereits in Dir." von unbekannt "Mut heißt, Angst zu haben und doch irgendwie weiterzumachen." von unbekannt "Mut ist nicht Freisein von Angst, sondern ihre Überwindung." von unbekannt

Beherzige den Spruch von Demokrit: "Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende." © unsplash/Logan Voss, TAG24/CD

Sprüche, die bei Krankheit Mut machen

"Alle Finsternis der ganzen Welt ist nicht imstande, das Licht auch nur einer einzigen Kerze auszulöschen." von Guy de Larigaudi "Krisen sind vorübergehende Regengüsse des Geistes, die das Wachsen klarer Gedanken nähren." von Christa Schyboll "Was mich nicht umbringt, macht mich stärker." von Friedrich Nietzsche "Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird." von Winston Churchill "Was hinter uns liegt und was vor uns liegt, sind Kleinigkeiten verglichen mit dem, was in uns liegt." von Henry Stanley Haskins "Wir sind niemals besiegt, außer, wenn wir den Mut verlieren." von Michael Müller

Dieser ermutigende Spruch stammt von Winston Churchill. © unsplash/Codioful (Formerly Gradienta), TAG24/CD

Zitate und Sprüche über Mut

"Schau vorwärts, nicht zurück, neuer Mut ist Lebensglück!" deutsches Sprichwort "Mut und Angst haben etwas Gemeinsames: Sie sind ansteckend." deutsches Sprichwort "Mut führt Dich zu den Sternen, Angst zum Tod." jüdisches Sprichwort "Unmögliches wird möglich, wenn es an Mut nicht fehlt." von Elisabeth Kulmann "Mut ist der vollkommene Wille, den kein Schrecken erschüttern kann." von Ralph Waldo Emerson "Ein Pfund Mut ist mehr wert als eine Tonne Glück." von James Abram Garfield "Mut erobert alle Dinge. Er gibt sogar dem Körper Kraft." von Ovid "Wozu der Mensch den Mut hat, dazu findet er die Mittel." von Ernst Raupach "Es gibt kein Glück ohne Mut und keine Tugend ohne Kampf." von Jean-Jacques Rousseau "Nächst der Klugheit aber ist Mut eine für unser Glück sehr wesentliche Eigenschaft." von Arthur Schopenhauer "Wenn man sich zum Mut zwingt, kommt er schließlich doch von selbst wieder." von Fanny zu Reventlow "Mut, Freudigkeit und Hoffnung sei das Dreigestirn, das man nicht aus den Augen lasse." von Ernst von Feuchtersleben "Der Mut wächst immer mit dem Herzen und das Herz mit jeder guten Tat." von Adolph Kolping "Mut ist der Preis, den das Leben verlangt, wenn es Frieden mit Dir schließen soll." von Amelia Earhart "Mut ist Widerstand gegen die Angst, Sieg über die Angst, aber nicht Abwesenheit von Angst." von Mark Twain "Auch der Mutigste von uns hat nur selten den Mut zu dem, was er eigentlich weiß." von Friedrich Nietzsche "Zwischen Hochmut und Demut steht ein Drittes, dem das Leben gehört, und das ist ganz einfach der Mut." von Theodor Fontane "Auch ist vielleicht ein andrer bessrer Ausweg noch übrig; denn nur der verliert alles, der den Mut verliert." von August Gottlieb Meißner "Raffe allen Deinen Mut jetzt zusammen. Ich bin jetzt überzeugt, dass der Mensch nichts Besseres in der Welt tun kann." von Novalis "Wo Du nicht der Gefahr kannst aus dem Wege gehn, da bleibt Dir nichts als ihr mit Mut entgegen gehn." Friedrich Rückert

Mark Twain stellte fest: "Mut ist Widerstand gegen die Angst, Sieg über die Angst, aber nicht Abwesenheit von Angst." © unsplash/Alexander Lunyov, TAG24/CD

Fehlt Dir noch etwas Optimismus, dann lasse Dich inspirieren: Sprüche über Zuversicht.

Lieblinge der Redaktion: 3 inspirierende Sprüche, die Mut machen

"Behalte Deine Ängste für Dich, aber teile Deinen Mut mit anderen." von Robert Louis Stevenson "Viele Menschen haben Angst, zu sagen, was sie wollen. Darum bekommen sie auch nicht, was sie wollen." von Madonna "Mut besteht nicht darin, dass man die Gefahr blind übersieht, sondern dass man sie sehend überwindet." von Jean Paul

Robert Louis Stevenson riet: "Behalte Deine Ängste für Dich, aber teile Deinen Mut mit anderen." © unsplash/Jonny Gios, TAG24/CD