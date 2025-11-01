Die schönsten Sprüche für den Monat November

Was ist ein besonderes Zitat für November? Begrüße den November mit lustigen Sprüchen & Zitaten zum Nachdenken.

Der November ist ein Monat der Veränderung. Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken und der Herbst geht langsam in den Winter über. Die Sprüche von TAG24 stimmen Dich auf den November ein. Weitere Zitate und Weisheiten findest Du unter: Sprüche.

Besondere Zitate und schöne Sprüche für den November liest Du auf TAG24. © 123RF/mnyjhee Typisch für den Monat November sind niedrige Temperaturen, Regenschauer, Stürme und Nebel. Der Winter naht und die Natur kommt zur Ruhe. Der November lädt auch die Menschen dazu ein, tief durchzuatmen, es sich gemütlich zu machen und sich gedanklich auf den verbleibenden Rest des Jahres einzustellen. Wenn der November beginnt, wird einem bewusst, wie rasch das Jahr voranschreitet. Wem das alles zu schnell ging, der kann sich einen Moment Zeit nehmen und den November mit den folgenden Sprüchen begrüßen. Schöne und lustige Sprüche über den November liest Du in diesem Artikel.

Sprüche zum 1. November

"Willkommen, süßer November, die Jahreszeit der Sinne und mein absoluter Lieblingsmonat von allen." von Gregory F. Lenz "Ein frischer Monat, ein vertrautes Herz; im November scheint das Licht anders und irgendwie fühlt sich diese Veränderung an, als ob man wieder atmen darf." von unbekannt "Hallo November, trage den Duft von Zimt, das Geräusch von Blättern und die Geduld, das Wichtige gut zu Ende zu bringen." von unbekannt "Der November ist da! Zeit für Kuscheldecken, heiße Schokolade und viele gemütliche Stunden. Einen schönen Start in den neuen Monat!" von unbekannt "Ein neuer Monat beginnt! Möge der November Dir viele ruhige Momente und warmen Tee bringen." von unbekannt "Willkommen, November! Zeit, die ruhigen Momente zu genießen und sich von der kalten Luft nicht die Laune verderben zu lassen. Einen tollen Start!" von unbekannt "Hallo, November! Auf einen Monat voller gemütlicher Abende, wohltuender Wärme und guter Gedanken." von unbekannt "Einen schönen 1. November! Lass uns den Monat mit einem Lächeln beginnen und die grauen Tage in bunte Momente verwandeln!" von unbekannt

"Ein neuer Monat beginnt! Möge der November Dir viele ruhige Momente und warmen Tee bringen." © 123RF/P.O.sitive Negative, TAG24/CD

Schöne Sprüche über den November

"Köstlicher Herbst! Meine Seele ist mit ihm verbunden." von George Eliot "Im November stehen die Bäume nur noch aus Stöcken und Knochen. Wie schön sind sie ohne ihre Blätter, wenn sie ihre Arme wie Tänzer ausbreiten." von Cynthia Rylant "Der November kommt und der November geht, mit den letzten roten Beeren und dem ersten weißen Schnee." von Clyde Watson "Der November in seiner schönsten Form - mit einer Art reizvoller Bedrohung in der Luft." von Anne Bosworth Greene "Aus einem hohen Fenster auf das Gold des Novembersonnenuntergangs blicken und spüren, dass, wenn der Tag zur Nacht werden muss, dies ein schöner Weg ist." von E. E. Cummings "Es war ein Novembertag der schönsten Art. Kalt und frisch, aber nicht ganz eiskalt, nicht eisig." von Rainbow Rowell "Im November wird es still auf der Erde. Sie bereitet ihr Bett vor, ein Winterbett für Blumen und kleine Lebewesen." von Cynthia Rylant "Fürchtet euch nicht vor der kühnen Herausforderung des Novembers. Wir haben Bücher und Freunde und Kamine, die nie kalt werden können. Diese machen es wieder gut." von Alexander L. Fraser "Die Blätter fallen und der November ruft." von John Howard Bryant „In dieser sanften Herbstzeit ist das Laub der Wälder jetzt vom wilden Novembersturm erfasst.“ von Clyde Watson "Der Novemberabend hatte Biss; er knabberte nicht ganz sanft an ihren Wangen und Ohren." von Aleksandr Wootton "Das zarte gelbe Licht des Novembers ist wärmender und belebender als jeder Wein, von dem sie erzählen. Der kleine Beitrag des Novembers ist genauso wertvoll wie die Gaben des Juli." von Henry David Thoreau "So trüb und dunkel sind die Novembertage. Der träge Nebel hoch oben kräuselte sich am Abend, und nun verbirgt sich der Morgen ganz in Rauch und Dunst; der Ort, an dem wir uns befinden, scheint die ganze Welt zu sein." von John Clare "Jetzt im November nähert sich die Sonne dem verlassenen Himmel." von D. H. Lawrence "Der November ist mit den Herzensfäden der Dankbarkeit verbunden." von J. A. McIntosh "Der November hat etwas Beruhigendes an sich, er lehrt uns, loszulassen, was nicht mehr gebraucht wird." von unbekannt "November: der Monat der kuscheligen Pullover, warmen Getränke und dankbaren Herzen." von unbekannt "Die Bäume mögen kahl sein, aber der November hat seine ganz eigene, gemütliche Wärme." von unbekannt "November: der letzte Monat des Herbstes, aber der Beginn eines neuen Abenteuers; Zeit, Risiken einzugehen und das Unerwartete zu tun." von unbekannt "Der November kommt und geht. Mit den letzten roten Beeren und dem ersten weißen Schnee." von unbekannt "Der November lehrt uns, dankbar zu sein und Veränderungen anzunehmen." von unbekannt "Das Herz des Novembers schlägt in jedem fallenden Blatt." von unbekannt "Ein dankbares Herz ist ein Magnet für Novemberwunder." von unbekannt "Die Stille des Novembers hat ihren eigenen Charme." von unbekannt

Zum November passt der Spruch von Rainbow Rowell: "Es war ein Novembertag der schönsten Art. Kalt und frisch, aber nicht ganz eiskalt, nicht eisig." © unsplash/Nikolett Emmert, TAG24/CD

Sprüche über den November zum Nachdenken

"November: Das elfte Zwölftel des Überdrusses." von Ambrose Gwinnett Bierce "Manche Tage im November tragen die ganze Erinnerung an den Sommer in sich, wie ein Feueropal die Farbe des aufgehenden Mondes." von Gladys Taber "Was man besaß, weiß man, wenn man's verlor. Der Winter sitzt schon auf den kahlen Zweigen. Es regnet, Freunde. Und der Rest ist Schweigen. Wer noch nicht starb, dem steht es noch bevor. Und der November trägt den Trauerflor." aus dem Gedicht "Der November" von Erich Kästner "Solchen Monat muss man loben: Keiner kann wie dieser toben, keiner so verdrießlich sein und so ohne Sonnenschein! Keiner so in Wolken maulen, keiner so mit Sturmwind graulen! Und wie nass er alles macht! Ja, es ist 'ne wahre Pracht." aus dem Gedicht "November" von Heinrich Seidel "Der Sturmwind rast und der Regen schlägt ans Fenster in schweren Tropfen - Ich fühl in der tollen Novembernacht mein Herz wohl hörbar klopfen." aus dem Gedicht "Im Novembersturm" von Clara Müller-Jahnke

"Nebel hängt wie Rauch ums Haus, drängt die Welt nach innen; ohne Not geht niemand aus; alles fällt in Sinnen. Leiser wird die Hand, der Mund, stiller die Gebärde. Heimlich, wie auf Meeresgrund, träumen Mensch und Erde." aus dem Gedicht "Novembertag" von Christian Morgenstern "Es kommt eine Zeit, in der die Menschen es leid sind, aus dem glitzernden Sonnenlicht des Julis des Lebens vertrieben und in der beißenden Kälte eines alpinen Novembers zurückgelassen zu werden." Martin Luther King (Jr.) "Der Monat November gibt mir das Gefühl, dass das Leben schneller vergeht. Um es zu verlangsamen, versuche ich, die Stunden sinnvoller zu füllen." von Henry Rollins "Der November ist der Monat, der uns daran erinnert, für die vielen positiven Dinge in unserem Leben dankbar zu sein." von unbekannt "Der November bringt Stille, aber auch das Versprechen von Neuem." von unbekannt "Im November wird die Natur still." von unbekannt "November - die Zeit, in der der Herbst seine Farben verliert und der Winter seine ersten Schritte macht." von unbekannt

Der November ist der Monat, der uns daran erinnert, für die vielen positiven Dinge in unserem Leben dankbar zu sein. © unsplash/Anne Nygård, TAG24/CD

Lustige Sprüche über den November

"Auch im November tummeln Hummeln, sofern wir an den Genen fummeln." von Klaus Klages "November: Wird es noch hell oder schon wieder dunkel?" von unbekannt "November hat keine Nachmittage. Es ist einfach morgens bis 15 Uhr und dann Nacht." von unbekannt "Es gibt Leute, die haben jetzt schon Weihnachtsgeschenke. Ich habe gerade das Kalenderblatt von Oktober auf November umgeblättert." von unbekannt "November: Wo der Regen mehr Tageszeit bekommt als die Sonne." von unbekannt "November: Wenn der Herbst schon auf der Couch liegt und der Winter an der Tür klopft." von unbekannt "November: Die Zeit des Jahres, in der die Temperaturen schneller fallen als die Blätter." von unbekannt "November: Der Monat, in dem die Jacken länger werden und die Tage kürzer." von unbekannt

Beschreibe den November mit dem lustigen Spruch: "November: Wird es noch hell oder schon wieder dunkel?" © unsplash/Sylvester Sabo, TAG24/CD

Lieblinge der Redaktion: 3 tiefgründige Sprüche über den November

"Der November ist ein Monat der Veränderung und der Vorbereitung." von Catherine Pulsifer "Wie traurig wäre der November, wenn wir den Frühling nicht kennen würden." von Edwin Way Teale "Das Beste am November? Es ist die Vorbereitung auf die Überraschungen des Dezembers." von unbekannt

Catherine Pulsifer stellte fest: "Der November ist ein Monat der Veränderung und der Vorbereitung." © unsplash/Bruno Souza, TAG24/CD