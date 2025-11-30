Gemütliche Vorweihnachtszeit: Besinnliche und lustige Sprüche

Entdecke schöne & lustige Sprüche über die Vorweihnachtszeit, die den Advent einläuten. Kostenlose Vorweihnachtszeit-Sprüche für WhatsApp & Co.

Von Clara Danneberg

Es weihnachtet sehr im letzten Monat des Jahres. Was die besinnliche Zeit so besonders macht, beschreiben die besinnlichen und lustigen Sprüche über die Vorweihnachtszeit. Weitere inspirierende Weisheiten und Zitate findest Du unter: Sprüche.

Stimme Dich mit den Sprüchen über die Vorweihnachtszeit auf den Advent ein. © 123RF/sonjachnyj Wenn die Tage kürzer werden, der Duft von Zimt die Luft erfüllt und hinter jedem Fenster warme Lichter scheinen, dann beginnt die stille Adventszeit. Die Vorweihnachtszeit lädt dazu ein, innezuhalten, das Herz zu öffnen und das Wesentliche wiederzuentdecken. Leider verursachen die teils überfüllten Städte, die vollen Terminkalender und die Weihnachtseinkäufe bei vielen Menschen so viel Stress, dass sie nicht in Weihnachtsstimmung kommen. Mallorca Albtraum auf Mallorca: Vier Deutsche sollen Freund vergewaltigt haben Die schönen Sprüche von TAG24 helfen Dir, Dich auf die Vorweihnachtszeit einzustimmen.

Kurze Sprüche über die Vorweihnachtszeit

"Im Advent bei Kerzenschein die Kindheit fällt Dir wieder ein." von Elise Hennek "Kerzenschein und Plätzchenduft, Weihnachten liegt in der Luft." von unbekannt "Weihnachtszeit: Wenn es draußen kälter wird, wird es drinnen wärmer." von unbekannt "Weihnachten beginnt im Herzen, nicht im Kalender." von unbekannt "Plätzchen, Stollen, Mistelzweig, jetzt ist wieder Weihnachtszeit." von unbekannt "Advent ist, wenn die Welt leiser wird." von unbekannt "Tannenduft und Kerzenschein, bald wird Weihnachten sein." von unbekannt

Ein guter Spruch für die Vorweihnachtszeit von Elise Hennek ist: "Im Advent bei Kerzenschein die Kindheit fällt Dir wieder ein." © 123RF/minik, TAG24/CD

Lustige Sprüche über die Vorweihnachtszeit

"Bis uns jemand den Sinn von Weihnachten erklärt hat, ist es auch schon Ostern." von Gudrun Kropp "Weihnachten kommt meistens dann, wenn man das wenigste Geld hat." von Willy Meurer "Wenn ich die ganze Schokolade aus dem Adventskalender gegessen habe, sollte ich mich dann schämen oder sollte ich stolz auf mich sein, ein Zeitreisender zu sein?" von unbekannt "Die Weihnachtszeit gewiss gelingt, so lang man sie allein verbringt." von unbekannt "Gedanklich bin ich bereit für Weihnachten. Finanziell leider nicht." von unbekannt "Rudolph hat eine rote Nase, ihm drückt der Glühwein auf die Blase." von unbekannt "Weihnachtsstress? Keine Panik, einfach Glühwein trinken und weitermachen!" von unbekannt "Nur noch einmal einkaufen gehen, dann habe ich alle Geschenke beisammen. Also alle für mich. Was die anderen bekommen, weiß ich noch nicht." von unbekannt "Weihnachten ist die Zeit des Jahres, um zu essen, zu trinken und zu vergessen, dass man im Januar alles wieder abtrainieren muss." von unbekannt

Ein witziger Spruch von Gudrun Kropp lautet: "Bis uns jemand den Sinn von Weihnachten erklärt hat, ist es auch schon Ostern." © unsplash/Markus Spiske, TAG24/CD

Schöne Vorweihnachtszeit-Sprüche

"Die Adventszeit ist eine Zeit, in der man Zeit hat, darüber nachzudenken, wofür es sich lohnt, sich Zeit zu nehmen." von Gudrun Kropp "Jeden Tag ein bisschen Liebe verschenken, heißt jeden Tag ein bisschen Weihnachten haben." von Monika Minder "Weihnachten, Du besinnliche Zeit, voll Frieden und Glückseligkeit. Im Glanz von flackernden Kerzen zieht Liebe ein in die Herzen." von unbekannt "Es ist Zeit für Liebe und Gefühl, nur draußen bleibt es richtig kühl. Kerzenschein und Apfelduft, ja - es liegt Weihnachten in der Luft." von unbekannt "Das Geheimnis der Weihnacht besteht darin, dass wir auf unserer Suche nach dem Großen und Außerordentlichen auf das Unscheinbare und Kleine stoßen." von unbekannt "Es leuchten wieder die Weihnachtskerzen und zaubern Freude in alle Herzen." von unbekannt

Es leuchten wieder die Weihnachtskerzen und zaubern Freude in alle Herzen. © unsplash/Kieran White, TAG24/CD

Weitere schöne Worte zur Vorweihnachtszeit liest Du unter: Adventssprüche.

Lieblinge der Redaktion: 3 besinnliche Vorweihnachtszeit-Sprüche

"Advent und Weihnachten ist wie ein Schlüsselloch, durch das auf unsren dunklen Erdenweg ein Schein aus der Heimat fällt." von Friedrich von Bodelschwingh "Wenn uns bewusst wird, dass die Zeit, die wir uns für einen anderen Menschen nehmen, das Kostbarste ist, was wir schenken können, haben wir den Sinn der Weihnacht verstanden." von Roswitha Bloch "Und so leuchtet die Welt langsam der Weihnacht entgegen. Und der in Händen sie hält, weiß um den Segen!" von Hermann Claudius

Hermann Claudius meinte: "Und so leuchtet die Welt langsam der Weihnacht entgegen. Und der in Händen sie hält, weiß um den Segen!" © unsplash/Nathan Fertig, TAG24/CD