Geld als Weihnachtsgeschenk: Originelle Sprüche für Geldgeschenke

Was kann man schreiben, wenn man an Weihnachten Geld verschenkt? Entdecke Sprüche für Geldgeschenke zu Weihnachten ➤ jetzt auf TAG24.

Von Clara Danneberg

Ist Geld die Antwort auf die Frage, was sich jemand zu Weihnachten wünscht, dann braucht man dieses nur noch hübsch verpacken und eine Karte schreiben. Ein passender Spruch wertet das Geldgeschenk zu Weihnachten zusätzlich auf. Mehr inspirierende Weisheiten und Zitate findest Du unter: Sprüche.

Es gibt viele gute Sprüche für Geldgeschenke zu Weihnachten. © 123RF/mitchshark Geschenke gehören genauso fest zu Weihnachten wie der Weihnachtsbaum und der Festtagsbraten. Die Suche nach passenden Geschenken für Lieblingsmenschen kann aber sehr nervenaufreibend, stressig und überfordernd sein. Wenn man nicht weiß, was man jemandem schenken soll und nichts Sinnloses verschenken will, dann ist Geld eine mögliche Lösung, Um dem Ganzen noch eine persönliche Note zu geben, bietet es sich an, eine Karte mit einem schönen Spruch und lieben Worten beizulegen. Die schönsten Sprüche für Geldgeschenke zu Weihnachten präsentiert Dir TAG24.

Zu Weihnachten Geld verschenken - Kurze Sprüche

"Für etwas, das Du Dir wirklich wünschst. Frohe Weihnachten!" von unbekannt "Ein kleiner Beitrag zur großen Freude. Frohes Fest!" von unbekannt "Weihnachtsgeld zum Wünschen, Träumen, Selberauswählen." von unbekannt "Weihnachten bringt's Stück für Stück: etwas Kleingeld für Dein Glück." von unbekannt "Dieses Scheinchen kommt von Herzen, möge es leuchten wie Weihnachtskerzen." von unbekannt "Damit ein Wunsch sich schnell erfüllt, ist dieses Kuvert für Dich gefüllt."

von unbekannt "Weihnachten bringt Licht, Freude und etwas Geld für Deine Träume." von unbekannt "Nimm dieses Geschenk, verpackt so fein - es soll Dein Weihnachtswunder sein." von unbekannt "Für Wünsche, die nicht unter den Baum passen." von unbekannt "Im Geldschein steckt ein kleiner Traum - für Freude unterm Weihnachtsbaum." von unbekannt "Für etwas Schönes, das Dir Freude macht." von unbekannt "Hier ein Schein, nimm ihn und träum' fein!" von unbekannt "Ein kleiner Beitrag für große Wünsche." von unbekannt "Weihnachtsgeld - weil Du es Dir verdient hast." von unbekannt "Ich wollte Dir etwas schenken, das Du wirklich brauchst. Frohe Weihnachten!" von unbekannt "Für Wünsche, die man nicht einpacken kann. Frohe und wundervolle Weihnachten!" von unbekannt "Zur Weihnachtsnacht ein paar Scheine! Freue Dich ruhig, es sind jetzt Deine!" von unbekannt "Ein paar Flocken für Deine Wünsche" von unbekannt

Ein schöner Spruch für ein Geldgeschenk zu Weihnachten. © unsplash/Marina Dina

Geldgeschenke zu Weihnachten Sprüche

"Möge dieses Geschenk Dir die Türen zu neuen Möglichkeiten öffnen und Dir dabei helfen, Deine Träume zu verwirklichen." von unbekannt "Geld ist zwar nicht alles, aber es kann helfen, den einen oder anderen Wunsch zu erfüllen. Fröhliche Weihnachten!" von unbekannt "Kleine Beiträge können Großes bewirken. Ich hoffe, dieses Geld unterstützt Dich dabei, Dir Deine Wünsche zu erfüllen." "Ein bisschen Unterstützung auf Deinem Weg - für all das, was vor Dir liegt. Viel Glück und fröhliche Weihnachten!" von unbekannt "Ein kleines Päckchen, leicht und fein - das wird wohl ein Scheinchen sein. Nutz ihn für das, was Freude macht - und hab' ein wunderschönes Weihnachtsfest heut' Nacht." von unbekannt "Geschenke sind schön, doch das Beste ist, wenn man sich selbst etwas aussuchen kann. Fröhliche Weihnachten!" von unbekannt "Wenn's Christkind nicht weiß, was Du brauchst, bekommst Du eben das, was immer passt: Ein bisschen Weihnachtsgeld!" von unbekannt "Zu Weihnachten wünsche ich Dir Freude, Glück und viele schöne Momente - dieses kleine Geschenk soll dazu beitragen." von unbekannt "Der Weihnachtsmann war überfragt, was Deinem Herzen wirklich zusagt. Drum bringt er Dir auf leisen Wegen, für Deine Wünsche einen Geldsegen." von unbekannt "Glühwein, Gans und Weihnachtsschmaus, das alles leert die Kasse aus. Damit die Sorgen nicht zu groß, hier ein wenig neues Moos." von unbekannt "Ich wünsche Dir in dieser Zeit, Wohlbefinden, Glück und Seligkeit! Damit die Sorgen etwas schwinden, ein wenig Geld, um Schönes zu finden." von unbekannt "Geschenke kriegst Du schon genug, deswegen hier etwas, was es auch wohl tut! Ein paar Kröten zur heiligen Nacht, damit sei Dir Freude gemacht." von unbekannt "Glitzernde Schleifen und buntes Papier, habe ich heute leider nicht hier. Stattdessen schenke ich Dir Kröten, die sollen die finanziellen Sorgen töten!" von unbekannt

"Geld ist zwar nicht alles, aber es kann helfen, den einen oder anderen Wunsch zu erfüllen. Fröhliche Weihnachten!" © unsplash/Claudie Louna, TAG24/CD

Lieblinge der Redaktion:

"Ein kleines Weihnachtsgeschenk, das Dir Wünsche erfüllen soll, die unter keinen Baum passen." von unbekannt "Fröhliche Weihnachten wünsche ich Dir! Deshalb finanzier' ich hier den neusten kleinen Weihnachtswunsch, ob Mandeln, Lebkuchen, Glühwein oder Punsch." von unbekannt "Auch wenn Geld keine Freude kaufen kann, hoffe ich, dass Ihnen dies hilft, das Jahr gut ausklingen zu lassen. Fröhliche Weihnachten!" von unbekannt

"Ein kleines Weihnachtsgeschenk, das Dir Wünsche erfüllen soll, die unter keinen Baum passen." © unsplash/Kateryna Maidannikova, TAG24/CD