Eine Reise durch die Zeit: Lustige Sprüche über die Zeitumstellung

Im Frühling und Herbst wird die Uhr umgestellt. Passende Merksätze & lustige Sprüche über die Zeitumstellung liest Du kostenlos auf TAG24.

Werden die Uhren von der Sommer- auf die Winterzeit bzw. von der Winter- auf die Sommerzeit umgestellt, dann sorgt das manchmal für Verwirrung. Eingängige Merksätze und lustige Sprüche erleichtern den zeitlichen Wechsel. Mehr inspirierende Zitate und Weisheiten findest Du unter: Sprüche.

Mit den lustigen Sprüchen von TAG24 ist die Zeitumstellung leichter zu ertragen. © Unsplash/Jon Tyson Zweimal im Jahr werden die Uhren in Deutschland umgestellt. Das Ganze dient mitunter dazu, das jahreszeitlich bedingte Tageslicht besser zu nutzen und Energie zu sparen. Die mitteleuropäische Sommerzeit startet am letzten Sonntag im März. In dieser Nacht wird die Uhrzeit von 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt. Sie endet am letzten Sonntag im Oktober. Dann wird die Uhr in der Nacht von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt. In Deutschland ist die Zeitumstellung umstritten, weil sie bei manchen Menschen zu mehr Müdigkeit, Schlafstörungen, Konzentrationsproblemen und anderen Beschwerden führen kann. Auch kann es sehr verwirrend sein, dass der Tag eine Stunde mehr oder weniger hat. TAG24 präsentiert die besten Merksätze und lustige Sprüche, die Dir die Zeitumstellung erleichtern.

Zeitumstellung: Merksätze und Eselsbrücken

"Im Frühjahr kommen die Gartenmöbel VOR das Haus und im Herbst wieder ZURÜCK ins Haus." von unbekannt "Frühlingszeit zieht die Sonne nach VORNE, Herbstzeit zieht uns ins Dunkel ZURÜCK." von unbekannt "Sommer ist Showtime: VOR die Uhr! Winter ist Slowtime: ZURÜCK die Uhr!" von unbekannt "Im Frühjahr werden die Stühle VOR das Café gestellt, im Herbst kommen sie ZURÜCK ins Lager." von unbekannt "Immer zum Sommer hin: Im Frühling eine Stunde VOR und im Herbst eine Stunde ZURÜCK." von unbekannt "Im Sommer zeigt das Thermometer PLUS und im Winter MINUS." von unbekannt "Im Frühjahr muss man früher aufstehen." von unbekannt "Im Herbst werden die Nächte länger, im Frühjahr werden sie kürzer." von unbekannt "Zeitumstellung ist wie alles im Leben. Man muss immer erst etwas geben, bevor man etwas zurückbekommt." von unbekannt "Im Frühling kommen wir der Sonne entgegen, im Herbst weichen wir ihr aus." von unbekannt "Die Zeitumstellung ist wie ein Thermometer: Wird es warm, geht die Zahl hoch. Wird es kalt, geht sie runter." von unbekannt "Im Frühling schauen wir VORWÄRTS; im Herbst blicken wir ZURÜCK." von unbekannt "Im Winter fliegen die Vögel ZURÜCK in den Süden, genau wie wir unsere Uhr zurückstellen." von unbekannt "Zur Sommerzeit tanzen wir der Sonne entgegen, im Herbst wünschen wir uns die langen Tage ZURÜCK." von unbekannt "Mit der Sommerzeit wächst das Licht, mit der Winterzeit wächst die Nacht." von unbekannt "Frühlingsfrische bringt die Uhr in Schwung, Herbstzauber bringt sie zum Ruhen." von unbekannt "Im März sagt die Uhr: Ich springe vor, juhu! Im Oktober ruft sie: Ich gehe zurück, im Nu!" von unbekannt "Wenn es draußen grünt, springt die Uhr vor. Wenn Blätter fallen, tritt sie zurück." von unbekannt "Die Sommerzeit raubt Dir den Schlaf. Die Winterzeit raubt Dir das Licht.“ von unbekannt

Ein guter Merksatz für die Zeitumstellung ist: "Mit der Sommerzeit wächst das Licht, mit der Winterzeit wächst die Nacht." © unsplash/Felix Rottmann, TAG24/CD

Lustige Sprüche über die Zeitumstellung

"Zeitumstellung ist wie Montag: Keiner will sie, aber alle müssen durch." von unbekannt "Zeitumstellung: Der einzige Moment, in dem wir Jetlag ohne Urlaub bekommen." von unbekannt "Tipp: Heute Nacht um 3 Uhr bei den Nachbarn klingeln, um sie an die Zeitumstellung zu erinnern." von unbekannt "Die Zeitumstellung ist mir egal. Ich bin so oder so müde!" von unbekannt "Jedes Mal, wenn die Zeit umgestellt wird, hoffe ich, dass jetzt meine kommt." von unbekannt "Weil ja bald wieder Zeitumstellung ist: Ich hätte gerne die Unbeschwerte zurück." von unbekannt "Wenn Du einen Dinosaurier in Deinem Garten grasen siehst, hast Du bei der Zeitumstellung etwas falsch gemacht!" von unbekannt "Uhren umstellen, so ein Blödsinn. Mir gefiel sie eigentlich da, wo sie stand." von unbekannt "Keine Ahnung, warum so viele Menschen Probleme mit der Zeitumstellung habe. Ich schlafe meistens, wenn die Uhr umgestellt wird." von unbekannt "Zeitumstellung: Der Beweis, dass Zeitreisen doch möglich sind.“ von unbekannt "Die Zeitumstellung erinnert uns daran: Zeit ist relativ, Müdigkeit ist absolut." von unbekannt

Ein lustiger Spruch über die Zeitumstellung lautet: "Die Zeitumstellung ist mir egal. Ich bin so oder so müde!" © unsplash/Adam Winger, TAG24/CD

Lustige Sprüche über die Zeitumstellung - Winterzeit

"Winterzeit: Wenn Dein Tag dunkel beginnt und dunkel endet." von unbekannt "Ich freue mich schon auf die Zeitumstellung. Dann wird es eine Stunde später Montag." von unbekannt "Die Umstellung auf Winterzeit bedeutet, dass man im Club eine Stunde länger feiern kann." von unbekannt "Winterzeit: Wenn es schon dunkel ist, bevor Du überhaupt Feierabend hast." von unbekannt "Danke, Winterzeit, jetzt wache ich im Dunkeln auf und gehe im Dunkeln ins Bett." von unbekannt "Winterzeit: Endlich wieder Frühstück im Dunkeln!" von unbekannt

Begrüße die Winterzeit mit dem lustigen Spruch: "Winterzeit: Wenn es schon dunkel ist, bevor Du überhaupt Feierabend hast." © unsplash/Vlad Mk, TAG24/CD

Lustige Sprüche über die Zeitumstellung - Sommerzeit

"Die Uhr wird eine Stunde vorgestellt: Mein Hirn braucht zwei Wochen, um hinterherzukommen." von unbekannt "Die Uhr wird vorgestellt, ich nicht. Ich bleibe liegen."

von unbekannt "Diese blöde Zeitumstellung! Mir fehlt heute genau die Stunde, in der ich Sport machen wollte." von unbekannt "In der Nacht zum Sonntag werden wieder die Uhren vorgestellt. Wie oft denn nun noch? Ich kenne die schon seit meiner Kindheit." von unbekannt "Sonntag ist Zeitumstellung. Sehen wir es positiv: Eine Stunde weniger, in der man sich Gedanken um irgendwas machen muss." von unbekannt "Sonntag schummeln sie uns eine Stunde dazu und schon ist Sommerzeit. Komisch, wenn ich das auf der Arbeit an der Stechuhr mache, ist es Betrug." von unbekannt

Ein lustiger Spruch für die Sommerzeit ist: "Diese blöde Zeitumstellung! Mir fehlt heute genau die Stunde, in der ich Sport machen wollte." © 123RF/tonktiti, TAG24/CD

Lieblinge der Redaktion: 3 Sprüche über die Zeitumstellung zum Nachdenken

"Wir drehen die Uhren zurück, aber niemals die Zeit." von unbekannt "Zeitumstellung ist ein leiser Beweis, dass Zeit eine Illusion ist." von unbekannt "Eine Stunde kann klein erscheinen, doch sie verändert das Gefühl eines ganzen Tages." von unbekannt

Ein Spruch zum Nachdenken ist: "Wir drehen die Uhren zurück, aber niemals die Zeit." © unsplash/Jossuha Théophile, TAG24/CD

Wann wird die Zeit auf Winterzeit umgestellt?

In der Nacht vom 25. Oktober auf den 26. Oktober 2025 wird die Uhr von 3 Uhr auf 2 Uhr auf die Winterzeit zurückgestellt. Die Umstellung auf die Sommerzeit erfolgt dann wieder in der Nacht vom 28. März auf den 29. März 2026, wobei die Uhr von 2 Uhr auf 3 Uhr gestellt wird.