Besiege den inneren Schweinehund: Motivierende Sprüche über Sport und Fitness

Sport zu treiben, kann Dich an Deine körperlichen und mentalen Grenzen bringen. Genau in diesen Momenten braucht man etwas, das einen weiter anspornt. Inspirierende Zitate und Sprüche aus der Welt des Sports schenken Dir die nötige Motivation zum Durchhalten.

"Wer glaubt, keine Zeit für seine körperliche Fitness zu haben, wird früher oder später Zeit zum Kranksein haben müssen."

chinesisches Sprichwort

"Kümmere Dich um Deinen Körper. Er ist der einzige Ort, den Du zum Leben hast."

von Jim Rohn

"Wenn wir jedem Individuum das richtige Maß an Nahrung und Bewegung zukommen lassen könnten, hätten wir den sichersten Weg zur Gesundheit gefunden."

von Hippokrates

"Laufen ist der klassische Weg zu Selbstbewusstsein, Selbstachtung und Eigenverantwortlichkeit."

von Noël Coward

"Die erste halbe Stunde laufe ich für meinen Körper, die zweite halbe Stunde für die Seele."

von George Sheehan

"Miss Dich nicht an dem, was Du erreicht hast, sondern an dem, was Du imstande wärst, zu erreichen."

von John Wooden

"Du musst Dich jeden Tag entweder für den Schmerz der Disziplin oder den Schmerz der Reue entscheiden."

von Eric Mangini

"Wenn mein Kopf es sich ausdenken kann, wenn mein Herz daran glauben kann - dann kann ich es auch erreichen."

von Muhammad Ali

"Du spielst niemals wirklich gegen einen Gegner. Du spielst gegen Dich selbst - gegen Deine eigenen, höchsten Standards, und wenn Du an Deine Grenze stößt, ist das pure Freude."

von Arthur Ashe

"Glaube mir, die Belohnung fühlt sich ohne die Anstrengungen nicht so gut an."

von Wilma Rudolph

"Die fünf Säulen des Sporttrainings sind: Ausdauer, Geschwindigkeit, Kraft, Geschicklichkeit und der Geist; aber die Größte davon ist der Geist."

von Ken Doherty