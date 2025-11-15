Die schönsten Sprüche für Adventskalender für Deine Liebsten

Welche Sprüche kann man in Adventskalender schreiben? Sprüche für Adventskalender für Verliebte, Kinder & Familie auf TAG24 lesen.

Von Clara Danneberg

Ein Adventskalender verschönert die Weihnachtszeit und steigert die Vorfreude auf Weihnachten. Noch schöner ist es, wenn der Adventskalender mit 24 Sprüchen liebevoll personalisiert ist. Die passende Inspiration für einen persönlichen Adventskalender findest Du in diesem Artikel. Weitere inspirierende Weisheiten und Zitate findest Du unter: Sprüche.

Ein Adventskalender mit Sprüchen verschönert die Weihnachtszeit. © 123rf/annastasiia7 Der schönste Adventskalender ist jener, der von einem geliebten Menschen selber gemacht wurde. Hat man genug vom Konsum oder möchte man die täglichen Kleinigkeiten um ein paar schöne Botschaften ergänzen, dann ist ein Adventskalender mit Sprüchen die passende Wahl. Das Schöne an einem solchen Adventskalender ist, dass die beschenkte Person das Gefühl bekommt, man würde sie an jedem Tag der Weihnachtszeit begleiten. Außerdem kann man den Kalender ganz einfach zu Hause selbst machen und muss nicht im Vorweihnachtsstress durch die Geschäfte hetzen. Die besten Sprüche für Adventskalender präsentiert Dir TAG24.

Sprüche für Adventskalender

Einen schönen Adventskalender mit Sprüchen für eine geliebte Person zu gestalten, ist nicht immer leicht. Welche Sprüche man in einen Adventskalender schreiben kann, erfährst Du im Folgenden.

24 kurze Sprüche für Adventskalender

1. "Weihnachten ist keine Jahreszeit, es ist ein Gefühl." von Edna Ferber 2. "Wenn Dich Dein Leben nervt, hänge Lichterketten auf!" von unbekannt 3. "Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll." von Johann Wolfgang von Goethe 4. "Zu viel des Guten kann wunderbar sein." von Mae West 5. "Ein Wort, das von Herzen kommt, hält Dich drei Winter warm." chinesisches Sprichwort 6. "Der Nikolaus kommt, bringt Glück und Licht, lächelt leise, verschönt die Sicht." von unbekannt 7. "Die Ware Weihnacht ist nicht die wahre Weihnacht." von Kurt Marti 8. "Weihnachten ist magisch, genau wie Du!" von unbekannt 9. "Lass den Zauber in Dein Herz und trag ihn durch die Welt." von Beat Jan 10. "Ein gutes Gewissen ist ein ständiges Weihnachten." von Benjamin Franklin 11. "Advent ist die Zeit der Stille, der Erwartung und der Vorfreude." von unbekannt 12. "Weihnachtszeit ist Erinnerungszeit." von Rainer Kaune 13. "Das Leben ist wie ein Bumerang. Was Du gibst, kommt irgendwann zurück." von unbekannt 14. "Der Advent ist zum Glücklichsein da. Lächle, Weihnachten ist nah!" von unbekannt 15. "Weihnachten ist ein Stück Heimat, das man im Herzen trägt." von Freya Stark 16. "Die schönste Art des Wartens ist die Vorfreude." von Thomas Romanus 17. "An Weihnachten liegen Wunder in der Luft, die jeden Tag verzaubern." von unbekannt 18. "Möge Dein Tag so hell sein wie die Lichter am Weihnachtsbaum." von unbekannt 19. "Das Wichtigste an Weihnachten ist doch, dass man aneinander denkt." von Alexander Steffensmeier 20. "Fürchte nicht die Enge des Hauses, fürchte vielmehr die des Herzens." vietnamesische Weisheit 21. "Erst wenn Weihnachten im Herzen ist, liegt Weihnachten auch in der Luft." von William Turner Ellis 22. "Freude durch Schenken ist das eigentliche Geschenk." von Manfred Hinrich 23. "Aus der Ferne diesen Wunsch: Glückliche Sterne und guten Punsch!" von Theodor Fontane 24. "Hell erleuchten alle Kerzen, mein Weihnachtsgruß, er kommt von Herzen!" von unbekannt

Wie ein Sprüche-Adventskalender aussehen kann, zeigt Dir die Vorlage von TAG24. © 123RF/ellyberr888, TAG24/CB

24 Sprüche für Adventskalender mit dem Thema Liebe

Möchte man Schatzi die Weihnachtszeit versüßen, dann gelingt das mit einem persönlichen Adventskalender. 1. "Ohne Dich ist alles doppelt so schwer und nur halb so schön." von unbekannt 2. "Liebe war ein Wort, bis Du in mein Leben getreten bist und ihm eine Bedeutung gegeben hast." von unbekannt 3. "Ich trage Dein Herz. Ich trage es in meinem Herzen." von E. E. Cummings 4. "Ich liebe Dich, weil Du Du bist." von unbekannt 5. "Du bist der Mensch, der es schafft, meine ganze Welt zum Leuchten zu bringen." von unbekannt 6. "Ein kleiner Gruß zum Nikolaus, um Dir zu danken für Deine Liebe." von unbekannt 7. "Die Liebe allein versteht das Geheimnis, andere zu beschenken und dabei selbst reich zu werden." von Clemens von Brentano 8. "Für die Welt bist Du irgendjemand, aber für irgendjemand bist Du die Welt." von Erich Fried 9. "Einzeln sind wir Worte, zusammen ein Gedicht." von Georg Bydlinski 10. "Liebe ist im Grunde eine chemische Reaktion. Aber es macht Spaß, nach der Formel zu suchen." von Hildegard Knef 11. "Wir sind eins. Ich kann Dir nicht wehtun, ohne mich zu verletzen." von Mahatma Gandhi 12. "Ich liebe Dich nicht nur für das, was Du bist, sondern für das, was ich bin, wenn ich mit Dir bin." von Elizabeth Barrett Browning 13. "Das Schönste, woran man sich im Leben festhalten kann, ist sich gegenseitig." von Audrey Hepburn 14. "Ich kann die ganze Welt bereisen, aber am Ende des Tages ist Dein Herz der einzige Ort, an dem ich sein möchte." von unbekannt 15. "Wenn die Seele ein Zuhause gefunden hat, dann ist es Liebe." von unbekannt 16. "Erst seit ich liebe, ist das Leben schön; erst seit ich liebe, weiß ich, dass ich lebe." von Theodor Körner 17. "Wenn ich Dich ansehe, dann sehe ich den Rest meines Lebens vor mir." von unbekannt 18. "Liebe bedeutet, jemandem zu begegnen, der Dir etwas Neues über Dich verrät." von André Breton 19. "Liebe ist nicht das, was man erwartet zu bekommen, sondern das, was man bereit ist zu geben." von Katharine Houghton Hepburn 20. "Die Liebe soll die Welt regieren und Weihnacht zeigt, dass sie's vermag." von Louise Otto 21. "Du bist das Lächeln in meinem Alltag, die Liebe, die mich lebendig macht, und der Traum, der nie enden soll." von unbekannt 22. "Die Botschaft von Weihnachten: Es gibt keine größere Kraft als die Liebe. Sie überwindet den Hass wie das Licht die Finsternis." von Martin Luther 23. "Es gibt nichts Schöneres für mich, als Weihnachten mit Dir zu verbringen!" von unbekannt 24. "Jeden Tag ist Weihnachten, wenn Du an meiner Seite bist. Du bist das Geschenk, das immer weiter gibt, mein Engel für das Leben." aus dem Lied 'Everyday Is Christmas' von Sia Noch besser ist es, wenn man die täglichen Liebesbotschaften im Advent mit persönlicheren Worten, die auf die jeweilige Person zutreffen, formuliert.

Liebevolle Sprüche und Zitate verschönern jeden Tag der Weihnachtszeit. © 123RF/ellyberr888, TAG24/CB

24 kurze Sprüche für Adventskalender für Kinder

Bei einem Adventskalender für Kinder bietet es sich an, die Türchen mit gemeinsamen Aktivitäten, kleinen Aufgaben, ermutigenden Mantren sowie schönen und lustigen Weihnachtssprüchen zu füllen. 1. "Der erste Tag, hurra, hurra! Die Weihnachtszeit ist endlich da!" von unbekannt 2. "Ein Becher Kakao, ganz warm und fein, mit kleinen Marshmallows, das muss sein!" von unbekannt + Hinweis auf eine Tasse Kakao an diesem Tag 3. "Was lernen die Elfen in der Weihnachtsschule? Das Elfabet." von unbekannt 4. "Was wünschst Du Dir? Nimm Dir einen Stift zur Hand, denn heute schreiben wir dem Weihnachtsmann!" von unbekannt 5. "Popcorn, Decke, Weihnachtszeit: Ein schöner Film steht schon bereit!" von unbekannt + Hinweis auf gemeinsames Schauen eines Weihnachtsfilms 6. "Ach, Du lieber Nikolaus, komm ganz schnell in unser Haus. Hab' so viel an Dich gedacht, hast mir doch 'was mitgebracht?" von Christian Fürchtegott Gellert 7. "Advent, Advent, ein Lichtlein brennt!" von unbekannt 8. "Niemand ist perfekt und das ist auch gut so." von unbekannt 9. "Ich wünsch Dir Liebe, Licht und Zeit für eine schöne Weihnachtszeit!" von unbekannt 10. "Zieh Dich warm an, es wird famos, denn die Tour über den Weihnachtsmarkt ist heute groß!" von unbekannt + Hinweis auf einen gemeinsamen Besuch des Weihnachtsmarktes 11. "Der Schneemann lacht, das Glöckchen klingt – bald jeder ein Liedchen singt!" von unbekannt 12. "Pack die Spiele aus, sei bereit, denn heute ist Spieleabend-Zeit!" von unbekannt + Hinweis auf einen gemeinsamen Spieleabend 13. "In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei." von Rolf Zuckowski + Hinweis auf ein gemeinsames Plätzchenbacken 14. "Advent, Advent, nun bist Du hier, bringst Wärme und viel Freude mir. Plätzchenduft und Kerzenschein bringen Weihnachtsglanz ins Haus hinein." von unbekannt 15. "Ich bin gut so, wie ich bin." von unbekannt 16. "Heute wird es zuckersüß, bunt und fein, denn wir bauen ein Häuschen ganz aus Leckereien." Hinweis auf ein gemeinsames Gestalten eines Lebkuchenhauses 17. "Mach es Dir gemütlich, sei ganz still, weil eine Weihnachtsgeschichte klingen will!" von unbekannt + Hinweis auf einen gemeinsamen Leseabend 18. "Meine Träume dürfen ruhig größer sein, als ich es bin." von unbekannt 19. "Nur noch ein paar Tage - dann ist's so weit, der Weihnachtsmann steht schon bereit." von unbekannt 20. "Schere, Kleber, Glitzerstern - wir basteln heute alle gern!" von unbekannt + Hinweis auf ein gemeinsames Basteln 21. "Der Advent macht sich bereit, es kommt die schöne Weihnachtszeit. Wir zünden unsere Kerzen an und freuen uns auf den Weihnachtsmann." von unbekannt 22. "Ich darf meine Gefühle zeigen." von unbekannt 23. "Bald ist Weihnacht, wie schön das klingt, wenn jedes Kind ein Liedchen singt!" + Hinweis auf ein gemeinsames Weihnachtssingen 24. "Rentiere fliegen durch die Nacht und haben viele Geschenke mitgebracht. Fröhliche Weihnachten!" von unbekannt

Tipp: Besonders schön sieht es aus, wenn man die Sprüche auf die Rückseite von gemeinsamen Fotos schreibt.

Der Sprüche-Adventskalender bringt die beschenkte Person so richtig in Weihnachtsstimmung. © 123RF/ellyberr888, TAG24/CB

24 schöne Sprüche für Adventskalender

1. "Und so leuchtet die Welt langsam der Weihnacht entgegen, und der in Händen sie hält, weiß um den Segen." von Matthias Claudius 2. "Nun leuchten wieder die Weihnachtskerzen und wecken Freude in allen Herzen." von Gustav Falke 3. "Riechst du auch den Plätzchenduft? Weihnachten liegt in der Luft!" von unbekannt 4. "Kerzenschein und Christlaterne leuchten hell die Weihnacht ein. Glocken läuten nah und ferne, Friede soll auf Erden sein." von unbekannt 5. "Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle." von Albert Einstein 6. "Alles Liebe in die Socke, viele Grüße in den Schuh. Auch wenn ich woanders hocke, winke ich Euch fröhlich zu!" von unbekannt 7. "Es brennen zwei Kerzen und erwärmen unsere Herzen. Ich wünsche einen schönen zweiten Advent." von unbekannt 8. "Markt und Straßen steh'n verlassen, still erleuchtet jedes Haus, sinnend geh ich durch die Gassen, alles sieht so festlich aus." von Joseph von Eichendorff 9. "Es geht nicht um das, was wir tun oder wie viel wir tun. Sondern darum, wie viel Liebe wir in das Tun legen." von Mutter Teresa 10. "Weihnachten ist oft ein lautes Fest: Es tut uns aber gut, ein wenig still zu werden, um die Stimme der Liebe zu hören." von Papst Franziskus 11. "Die Adventszeit ist eine Zeit, in der man Zeit hat, darüber nachzudenken, wofür es sich lohnt, sich Zeit zu nehmen." von Gudrun Kropp, 12. "Weihnachten ist jener stille Moment, in dem unsere Seele das Herz berührt." von Roswitha Bloch 13. "Zeit für Liebe und Gefühl, heute bleibt's nur außen kühl! Kerzenschein und Plätzchenduft, Advent liegt in der Luft!" von unbekannt 14. "Glühwein, Punsch und Leckerei - am Adventskranz sind der Lichter drei. Das Weihnachtsfest ist schon fast in Sicht. Lebe in Freude und Zuversicht." von unbekannt 15. "Die besten und schönsten Dinge auf der Welt kann man weder sehen noch hören. Man muss sie mit dem Herzen fühlen." von Helen Adams Keller 16. "Aber denk daran, der wahre Geist der Weihnacht wohnt in Deinem Herzen." aus dem Film "Der Polarexpress" 17. "Zur Weihnacht zeigt die Welt sich immer so, wie sie sein könnte, wenn es die anderen 364 Tage im Jahr nicht gäbe." von Willy Meurer 18. "Das Geheimnis der Weihnacht besteht darin, das wir auf unserer Suche nach dem Großen und Außerordentlichen auf das Unscheinbare und Kleine hingewiesen werden." von unbekannt 19. "Oh, wie ist es schön, wenn Weihnachten ist! Ich wünschte nur, dass ein wenig öfter Weihnachten wäre." von Astrid Lindgren 20. "Das wahre Geschenk besteht nicht in dem, was gegeben oder getan wird, sondern in der Absicht des Gebenden oder Handelnden." von Lucius Annaeus Seneca 21. "Der Dezember nimmt nun seinen Lauf, die vierte Kerze leuchtet auf. Ich wünsche allen einen besinnlichen Adventssonntag!" von unbekannt 22. "Zu Weihnachten empfinden wir besonders stark, wie eng wir in der Familie zusammengehören und was wir ihr verdanken." von Richard von Weizsäcker 23. "Weihnachten ist, wenn die besten Geschenke am Tisch sitzen und nicht unterm Baum liegen." von unbekannt 24. "Ich werde Weihnachten in meinem Herzen ehren und versuchen, es das ganze Jahr hindurch aufzuheben." von Charles Dickens

Wie schön die Weihnachtszeit sein kann, unterstreicht ein Adventskalender mit besinnlichen Sprüchen für jeden Tag. © 123RF/ellyberr888, TAG24/CB

24 lustige Sprüche für Adventskalender

1. "Weihnachtszeit! Wer spricht von Siegen? Überstehen ist alles!" von Rainer Maria Rilke 2. "Türchen aufgemacht. Sämtliche Adventskalender im Supermarkt sind nun auf dem aktuellen Stand des Tages." von unbekannt 3. "Drei Adventskalender sind eine vollwertige Mahlzeit." von unbekannt 4. "Der einzige Grund, in der Weihnachtszeit morgens aufzustehen, ist der Adventskalender." von unbekannt 5. "A Plätzchen a day keeps the Weihnachtsstress away." (Zu Deutsch: Ein Plätzchen am Tag hält den Weihnachtsstress fern.") von unbekannt 6. "Der Nikolaustag ist mein Lieblingstag. Da kann man anderen was in die Schuhe schieben." von unbekannt 7. "Advent ist, wenn der Dachboden entrümpelt und alles in der Wohnung verteilt wird." von unbekannt 8. "Ich kann heute nicht zur Arbeit kommen. Das Türchen vom Adventskalender klemmt." von unbekannt 9. "Weihnachten ist die große Zeit des Zuviel." von Leigh Hunt 10. "Plätzchen sind wie Freunde - man kann nie genug haben." von unbekannt 11. "Weihnachten ist die Zeit, in der wir mehr Kerzen verbrennen als Kalorien." von unbekannt 12. "Glühwein ist wie Tee, nur ein bisschen lustiger nach dem Trinken." von unbekannt 13. "Heute mache ich mal etwas für Bauch, Beine und Po. - Plätzchen!" von unbekannt 14. "Advent und Weihnachten: Eine Zeit der Stille und Besinnung, bis jemand auf die Idee kam, dass Geschenke sein müssen." von unbekannt 15. "Und wenn Du denkst, es geht nichts mehr - kommt noch ein Freund mit Plätzchen daher." von unbekannt 16. "Ist der Glühwein zu stark, bist Du zu schwach!" von unbekannt 17. "Weihnachten ist wie WLAN: Man sieht es nicht, aber es verbindet alle." von unbekannt 18. "Weihnachtszeit: Wenn die Familie zusammenkommt und es nach 30 Minuten bereut." von unbekannt 19. "Beim Verpacken von Geschenken gilt: Fehlendes Talent wird durch Klebeband ersetzt!" von unbekannt 20. "Glühwein ist die Antwort. Egal, was die Frage war." von unbekannt 21. "Man sagt nicht mehr Weihnachtsbaum. Es heißt jetzt: Extrem beleuchtetes Nadelgehölz mit Religionshintergrund." von unbekannt 22. "Weihnachten ist doch was Eigenartiges: Wann sonst säße man vor einem toten Baum und würde Süßigkeiten aus einer Socke naschen?" von Willy Meurer 23. "Die Geschenke zu Weihnachten verraten, wie alt man wirklich ist." von unbekannt 24. "Alle Jahre wieder, stopfen wir uns voll. Was gibt es da zu meckern? Ich finde es toll! Frohe Weihnachten!" von unbekannt

Die Sprüche für den Adventskalender verschönern die Adventszeit. © 123RF/ellyberr888, TAG24/CB

Lieblinge der Redaktion: 3 besinnliche Sprüche für Adventskalender

"Was ist Weihnachten? Es ist Zärtlichkeit für die Vergangenheit, Mut für die Gegenwart, Hoffnung für die Zukunft." von Agnes M. Pharo "Zeit für Liebe und Gefühl, heute bleibt’s nur draußen kühl! Kerzenschein und Plätzchenduft, Weihnachten liegt in der Luft!" von unbekannt "Die größten Ereignisse, das sind nicht unsere lautesten, sondern unsere stillsten Stunden." Friedrich Nietzsche

Ein guter Spruch von Agnes M. Pharo ist: "Was ist Weihnachten? Es ist Zärtlichkeit für die Vergangenheit, Mut für die Gegenwart, Hoffnung für die Zukunft." © unsplash/Joanna Kosinska, TAG24/CD