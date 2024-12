Besinnliche Adventssprüche: Schöne Zitate und liebe Worte zur Adventszeit

Während die Tage kürzer werden und die ersten Kerzen auf dem Adventskranz erleuchten, begleiten uns Worte, die das Besondere dieser Jahreszeit einfangen. Besinnliche Adventssprüche und schöne Grüße zum Advent liest Du in diesem Artikel.

Sende Deinen Liebsten schöne Sprüche zum Advent und erinnere sie so an die besinnliche Zeit. © 123rf/ginasanders

Die Adventszeit ist mehr als nur das Warten auf Weihnachten. Sie ist eine Zeit der Besinnung, der Liebe und der Vorfreude. Es kann jedoch passieren, dass man im weihnachtlichen Trubel und bei den festlichen Vorbereitungen den eigentlichen Geist der Adventszeit vergisst.

Schöne Sprüche zum Advent bringen nicht nur Licht in die dunklen Tage, sondern erinnern uns an die Bedeutung von Ruhe, Liebe und Hoffnung in der Vorweihnachtszeit.

Lass Dich von den Zitaten inspirieren und sende Deinen Lieben liebevolle Adventsgrüße per SMS, WhatsApp oder einem anderen Instant-Messaging-Dienst.

TAG24 hat eine Auswahl an besinnlichen Sprüchen zum Advent zusammengestellt, die Dir und Deinen Liebsten die Vorweihnachtszeit versüßen.