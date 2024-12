Lachen unterm Tannenbaum: Lustige Sprüche über Weihnachten

"Weihnachtszeit! Wer spricht von Siegen? Überstehen ist alles!"

von Rainer Maria Rilke

"In überfüllten Geschäften Weihnachtskäufe machen zu müssen, verursacht Santa Claustrophobie."

von Robert Owen

"Weihnachten ist die große Zeit des Zuviel."

von Leigh Hunt

"A Plätzchen a day keeps the Weihnachtsstress away." (Zu Deutsch: Ein Plätzchen am Tag hält den Weihnachtsstress fern.")

von unbekannt

"Ich bin gefühlsmäßig total bereit für Weihnachten – nur finanziell noch überhaupt nicht."

von unbekannt

"Wenn ich versehentlich Spekulatius statt Lebkuchen kaufe, habe ich mich dann verspekuliert?"

von unbekannt

"Nur noch dreimal die Pakete für den Nachbarn entgegennehmen und ich habe alle Weihnachtsgeschenke zusammen."

von unbekannt

"Weihnachten - die wunderschöne Zeit des Jahres, in der alle Menschen genervt und Paketstationen voll sind."

von unbekannt

"Weihnachten ist die Zeit des Jahres, um zu essen, zu trinken und zu vergessen, dass man im Januar alles wieder abtrainieren muss."

von unbekannt

"Liebes Christkind, bitte nicht wieder verwechseln: Mache mein Konto fett und mich schlank. Danke schon mal!"

von unbekannt

"Ich habe zum ersten Mal Plätzchen gebacken. Wir hatten noch nie so gute Türstopper."

von unbekannt

"Rosen sind Rot, der Glühwein war heif, Funge verbrannt, waf für ein feiff"

von unbekannt

"Heute war ein erfolgreicher Tag. Ich habe alle meine Weihnachtsgeschenke gekauft. Fehlen nur noch die für alle anderen."

von unbekannt

"Beim Verpacken von Geschenken gilt: Fehlendes Talent wird durch Klebeband ersetzt!"

von unbekannt

"Wer ist eigentlich dieser Lars Krismes, der im Moment dauernd im Radio kommt?"

von unbekannt

"Ich kann heute nicht zur Arbeit kommen. Das Türchen vom Adventskalender klemmt."

von unbekannt