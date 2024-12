Magische Worte zum Nikolaustag: Welche Sprüche sagt man zum Nikolaus?

Eine Legende der Vorweihnachtszeit besagt, dass der Heilige Nikolaus in der Nacht zum 6. Dezember kommt. In vielen Ländern Europas stellen Kinder traditionell am Vorabend ihre Stiefel vor die Tür, in der Hoffnung, dass der Nikolaus sie mit Süßigkeiten, Nüssen und kleinen Geschenken füllt.

"Nikolaus bringt nicht nur Geschenke, sondern auch die Erinnerung, dass Du alles, was Du brauchst, schon in Dir hast - und ein paar Schokoladen-Nikoläuse helfen auch."

"Alles Liebe in die Socke, viele Grüße in den Schuh. Auch wenn ich woanders hocke, winke ich Euch fröhlich zu!"

"Heute kommt zu uns ins Haus, der liebe gute Nikolaus. Er bringt Äpfel, Nüsse, Mandelkern. Ich hab' den Nikolaus so gern!"

von unbekannt

"Ach, Du lieber Nikolaus, komm ganz schnell in unser Haus. Hab' so viel an Dich gedacht, hast mir doch 'was mitgebracht?"

von Christian Fürchtegott Gellert

"Nikolaus, sei unser Gast, wenn Du 'was im Sacke hast. Hast Du 'was, so lass Dich nieder, hast Du nichts, so pack Dich wieder!"

von unbekannt

"Lieber heiliger Nikolaus, komm doch heut' in unser Haus. Lehre uns an die Armen denken, lass uns teilen und verschenken. Zeig uns, wie man fröhlich gibt, wie man hilft und wie man liebt."

von unbekannt

"Du guter alter Nikolaus, Du Freund der Kinder nah und fern, leer Deinen Sack heut' bei uns aus, wir alle haben Dich so gern."

von unbekannt

"Nikolaus, der gute Mann, kommt zu uns, wie jeder kann. Mit dem Sack voll süßen Sachen lässt er Kinderherzen lachen."

von unbekannt

"Nikolaus, der kommt in der Nacht, hast Du auch an uns gedacht? Mit Geschenken und mit Spaß bringst Du Freude ohne Maß."

von unbekannt

"Der Nikolaus, der ist so fein, kommt des Nachts ins Haus hinein. Bringt Schokolade und kleine Geschenke, auf das er an jedes Kindlein denke!"

von unbekannt