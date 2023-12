Ärzte gegen Karl Lauterbach! Deshalb blieben am Mittwoch in NRW zahlreiche Arztpraxen zu

Düsseldorf - Zahlreiche Ärzte in Nordrhein-Westfalen haben ihre Praxen am heutigen Mittwoch aus Protest gegen die Gesundheitspolitik geschlossen gehalten.

Vielerorts bleiben Arztpraxen bis ins neue Jahr geschlossen. © Marijan Murat/dpa

Wie viele Praxen allerdings insgesamt geschlossen blieben konnte nicht zentral erhoben werden, teilte die Landesgruppe Nordrhein mit.

Die Aktionen würden eigenständig von den 24 Verbänden organisiert, die sich an der seit Monaten laufenden Kampagne "Praxis in Not" beteiligten. Es sei bundesweit mit mehreren Zehntausend geschlossenen Praxen zu rechnen.

Aus Protest gegen die Politik von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (60, SPD) waren Hausarzt- und Facharztpraxen bundesweit aufgerufen worden, ihre Praxen zwischen den Jahren geschlossen zu halten.

Patientinnen und Patienten sollten vorher über die Schließung informiert und Vertretungen für dringende Notfälle organisiert werden.

Bei einem Krisengipfel will Lauterbach im Januar mit Ärzteverbänden über Themen wie die beklagte Überlastung oder überbordende Bürokratie beraten.