Berlin droht nächster Streik: Verdi plant Arbeitskampf bei BVG

Berlin - Bislang waren die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) bei den diversen Bahnstreiks für die Menschen in der Hauptstadt der Fels in der Brandung, das könnte sich jetzt jedoch ändern.

Verdi und die BVG waren am Mittwoch erstmals zu Gesprächen in der laufenden Tarifrunde zusammengekommen. Verhandelt wird über den sogenannten Manteltarifvertrag für den Nahverkehr (TV-N).

"Die Belastung der Beschäftigten und die Personalnot im ÖPNV haben immer mehr zugenommen, der Arbeitsdruck wird immer größer", hieß es. "Es müssen also schnell Lösungen gefunden werden, um eine Entlastung herbeizuführen."

Auf einer für Montag angesetzten Pressekonferenz will die Gewerkschaft über den Stand der Verhandlungen und Arbeitskämpfe informieren, teilte Verdi am Donnerstag lediglich mit.

Denn nach der ersten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt bei der BVG will die Gewerkschaft Verdi in der kommenden Woche über Warnstreiks informieren. Ein konkreter Zeitraum für Ausstände wurde zunächst nicht bekannt.

Droht den Berlinern nach den Bahnstreiks, von denen auch immer wieder die S-Bahn betroffen ist, jetzt auch noch der Ausfall von Bus, Tram und U-Bahn? (Symbolfoto) © Jörg Carstensen/dpa

Dabei geht es nicht um höhere Entgelte für die BVG-Beschäftigten, sondern um Arbeitsbedingungen. Verdi fordert etwa längere Wendezeiten auf allen Linien, Urlaubsgeld von 500 Euro im Jahr oder 33 Tage Urlaub für alle Beschäftigten ohne Staffelung.

"Zum Auftakt der Verhandlungen haben beide Tarifpartner die jeweiligen Erwartungen abgeglichen, Themenschwerpunkte gesetzt, Schnittmengen definiert sowie die weiteren Schritte im Prozess vereinbart", hatte die BVG am Mittwoch nach den Gesprächen mitgeteilt. Die nächsten Tarifgespräche sind für den 15. Februar angesetzt.

Verdi-Verhandlungsführer Jeremy Arndt nannte den Ausgang des Treffens ernüchternd. Die Arbeitgeberseite habe zu keiner der Gewerkschaftsforderungen eine klare Aussage treffen können.

Verdi verhandelt parallel in insgesamt 15 Bundesländern über Tarife im öffentlichen Nahverkehr. Auch wenn in Berlin die Fronten aufgrund der wegfallenden Entgeltthematik weniger verhärtet sind, galt ein Warnstreik in der Hauptstadt allein schon wegen des Symbolcharakters Berlins schon länger als wahrscheinlich.