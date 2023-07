Erneut tagelange Streiks bei Hermes in Haldensleben!

Am Samstag streiken etwa 600 Beschäftigte des Hermes-Logistikzentrums in Haldensleben für bessere Löhne. © Sebastian Gollnow/dpa

Wie die Gewerkschaft am Freitagmorgen mitteilte, sollen vom 29. Juli, 5 Uhr, bis 4. August, 6 Uhr, alle Beschäftigten der Hermes Fulfilment GmbH Haldensleben ihre Arbeit niederlegen.

Zuletzt hatte das Hermes-Zentrum am 6. Juli für mehrere Tage gestreikt.

Da es in der letzten Tarifrunde am Verhandlungstisch noch immer keine nennenswerte Bewegung gab, so Torsten Furgol, Verhandlungsführer und Fachbereichsleiter, treten die Beschäftigten nun erneut für längere Zeit in Streik.

Die Gewerkschaft fordert 2,50 Euro mehr Stundenlohn, sowie allgemeinverbindliche Tarifverträge und eine bessere Ausbildungsvergütung.

"Die Arbeitgeber blockieren auf ganzer Linie", so Furgol weiter. Skandalös sei auch die Absicht des Unternehmens, ab Oktober einen Verbandswechsel zu vollziehen - vom Versandhandel zum Logistikverband.