Erneute Warnstreiks: Kitas, Verwaltungen und Ämter in Sachsen-Anhalt dicht

Magdeburg - In der kommenden Woche müssen sich die Menschen in Sachsen-Anhalt verstärkt auf Einschränkungen bei Kindergärten, Verwaltungen und Behörden einstellen. Die Gewerkschaft ver.di hat für einzelne Tage zu Warnstreiks aufgerufen.

Die Streikenden sollen sich am Donnerstag an der Johanniskirche versammeln, um der Opfer des Anschlags von München zu gedenken. © Carsten Koall/dpa

Hintergrund ist der Tarifstreit im öffentlichen Dienst. Wie die Gewerkschaft mitteilte, soll es am Dienstag einen großen Warnstreik geben, zu dem Beschäftigte aus dem Norden Sachsen-Anhalts aufgerufen sind.

Dazu zählen Mitarbeiter aus den Verwaltungen der Städte, Gemeinden und Landkreise, kommunale Kindergärten in Magdeburg, Müllabfuhr, Arbeitsamt und Wasserversorger.

Zum Warnstreik treffen sich die Beschäftigten in der Magdeburger Johanniskirche.

Dort soll der Opfer des Anschlags von München gedacht werden, sagte die Geschäftsführerin des ver.di-Bezirks Sachsen-Anhalt Nord, Annett Kannenberg-Bode. Bei dem Anschlag vergangene Woche waren zwei Menschen getötet und fast 40 verletzt worden.

Am Dienstag wird nach Angaben von ver.di erneut in Kitas und Verwaltungen in Dessau-Roßlau gestreikt. Am Mittwoch sind Beschäftigte im Saalekreis zum Warnstreik aufgerufen und am Donnerstag Mitarbeitende im Burgen- und im Salzlandkreis.