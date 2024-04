Hunderte Menschen in Köln versammelt: 24-Stunden-Streik sorgt für Programmausfälle beim WDR

Köln - Die Streikwelle ist nun auch im öffentlichen Rundfunk angekommen: Hunderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim WDR in Nordrhein-Westfalen legen am Dienstag ihre Arbeit temporär nieder. Das hat sogar Auswirkungen auf das Programm.

Durch den Streik am Dienstag kam es laut ver.di-Sprecher bereits zu einem Programmausfall beim WDR. © Oliver Berg/dpa

Für ganze 24 Stunden soll der Streik beim WDR gehen. Dazu hat die Gewerkschaft ver.di ihre Mitglieder aufgerufen. Start des Warnstreiks war am frühen Dienstagmorgen um 2 Uhr.

Neben Köln werden dabei auch weitere Landesstudios - etwa in Bielefeld, Dortmund oder Essen - bestreikt.

Und das offenbar mit Erfolg, wie Sergio Perder gegenüber TAG24 berichtet: "Es kam sogar schon zu Ausfällen im Programm", betont der ver.di-Sprecher.

Laut Perder hätten sich am Dienstagmorgen allein in Köln über 200 WDR-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter um 9 Uhr zum "Streikfrühstück" in der Kölner Innenstadt getroffen. Hinzu sollen "zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Home Office" kommen. Seit 10 Uhr läuft in Köln außerdem die offizielle Kundgebung.

Insgesamt sei die Stimmung bei den Streikenden trotz des miesen Wetters gut, berichtet Perder. Es würden Sprüche fallen wie etwa "Leider regnet es kein Geld vom Himmel" oder "Ich streike sogar im Regen".