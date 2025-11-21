Ist heute kein Lieferando-Fahrer unterwegs? Gewerkschaft ruft in Leipzig zum Streik auf

Leipzig - Höhere Löhne, Zuschläge und sechs Wochen bezahlter Urlaub: Leipzigs Lieferando-Mitarbeiter gehen am Freitag für einen Sozialtarif auf die Straße.

Die Gewerkschaft fordert unter anderem ein höheres Einstiegsgehalt für die Lieferando-Fahrer. (Symbolbild) © Lilli Förter/dpa

Nachdem es in den vergangenen Monaten bereits zu Demonstrationen in Dresden und Berlin-Mitte gekommen war, ruft die Gewerkschaft NGG (Nahrung-Genuss-Gaststätten) nun auch Leipzigs Lieferando-Mitarbeiter zu Streiks auf. Von 13 bis 0 Uhr sollen knapp 250 Beschäftigte ihre Arbeit niederlegen.

Gründe für einen derartigen Streik gebe es laut Angaben der Gewerkschaft zur Genüge. Immerhin fordere man seit 2021 einen Einstiegslohn von 15 Euro pro Stunde, Zuschläge für Nacht-, Wochenend- und Feiertagsdienste sowie sechs Wochen bezahlten Urlaub - Maßnahmen, die von dem Unternehmen seither ignoriert blieben.

"Vor allem Lieferando als Marktführer in Deutschland mit einem Marktanteil von circa 75 Prozent sollte in Bezug auf Direktanstellung und einer fairen Entlohnung für die harte Arbeit mit einem guten Beispiel vorangehen", erklärte Gewerkschaftssekretärin Lea Marschall.

Hinzu kommt, dass im Sommer angekündigte Stellenstreichungen von etwa 2000 Beschäftigung zusätzlich für Beunruhigung sorgen.

"Auch, wenn unser Standort aktuell noch nicht von der großen Entlassungswelle betroffen ist, ist die Verunsicherung in der Belegschaft groß. Deswegen fordern wir von unserem Arbeitgeber: sichere Jobs und gute Löhne!", so Kurier Richard Bauer.