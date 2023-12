Nach Streik im öffentlichen Dienst: Das hat für den entscheidenden Durchbruch gesorgt

Zahlreiche Kundgebungen endeten am vergangenen Dienstag vor dem Düsseldorfer Landtag. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Mit mehr als 15.000 Streikenden allein am vergangenen Dienstag in Düsseldorf hat NRW mit einem starken Signal zu dieser Einigung beigetragen", erklärte Verdi-Landesleiterin Gabriele Schmidt am heutigen Samstag.

"Der Druck aus den Betrieben und Dienststellen war groß, das haben die Arbeitgeber offensichtlich erkannt."

Zuvor hatten sich die Spitzen von Verdi und Beamtenbund dbb mit Verhandlungsführern der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) am Samstag in Potsdam auf einen Abschluss geeinigt.

Die bundesweit mehr als eine Million Tarifbeschäftigten sollen demnach Sonderzahlungen und eine Lohnerhöhung von 5,5 Prozent erhalten.

Wird der Abschluss wie üblich auf die Beamtinnen und Beamten übertragen, sind bundesweit mehr als drei Millionen Beschäftigte betroffen.