Stadtbahnen und Busse stehen still: So kommt Ihr heute trotz KVB-Streik ans Ziel

Die Gewerkschaft ver.di fordert unter anderem ein Entgeltplus von acht Prozent und will mit dem Streik den Druck erhöhen. (Archivbild) © Oliver Berg/dpa

Nach KVB-Angaben stehen die Stadtbahnen bereits seit 3 Uhr morgens still, während ebenso Kundencenter und Verkaufsstellen ganztägig geschlossen bleiben.

Wichtig für Pendler: Auch die unter anderem bis nach Hürth, Brühl und Bonn fahrenden Stadtbahn-Linien 16 und 18 bleiben am Freitag im Depot!

Im Busverkehr finden unterdessen nur vereinzelte Fahrten durch Subunternehmen statt. Welche Linien trotz des Streiks fahren, können Fahrgäste auf der KVB-Website abrufen.

Das Unternehmen riet seinen Kunden in diesem Zuge allerdings, bei der Suche in der Fahrplanauskunft die eigene Adresse statt der Abfahrtshaltestelle einzugeben. "Dann werden einem auch andere stattfindende Fahrten in der Nähe angezeigt", hieß es.

Erst am Samstag (8. Februar) nimmt die KVB dann wieder ihren normalen Fahrtbetrieb auf.