12.03.2024 19:10 Streik am Hamburger Flughafen: Wie schlimm wird es zum Ferienstart?

Am Hamburg Airport wird am kommenden Donnerstag erneut gestreikt. Alle geplanten Abflüge wurden gecancelt. Auch am Freitag könnte es ungemütlich werden.

Von Bastian Küsel

Titelfoto: Oliver Wunder/TAG24