Streik-Chaos an Berlins Schulen! Eltern und Schüler bangen um Abschlussprüfungen

Berlin - Schüler und ihre Eltern in Berlin müssen sich am Dienstag auf streikbedingte Einschränkungen beim Unterricht einstellen.

Am Dienstag demonstrieren Lehrkräfte, Erzieher und Sozialpädagogen auf Berlins Straßen. © Silke Sullivan/dpa

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ruft Beschäftigte an Schulen zu einem dreitägigen Warnstreik für bessere Arbeitsbedingungen auf. Das betrifft Lehrkräfte und auch Erzieher, Sozialpädagogen oder Schulpsychologen.

Flächendeckender Unterrichtsausfall droht allerdings nach den Erfahrungen früherer Warnstreiks nicht. Denn an solchen Arbeitsniederlegungen hatte sich zuletzt immer nur ein Teil der angestellten Lehrkräfte beteiligt. Verbeamtete Lehrerinnen und Lehrer dürfen ohnehin nicht streiken.

Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) hatte den Ausstand am Wochenende scharf kritisiert, weil er während der zentralen Prüfungsphase stattfindet. Das betrifft unter anderem die Abiturprüfungen in Französisch sowie die MSA-Prüfungen in Mathematik.

Laut Bildungsverwaltung wird gemeinsam mit den Schulen alles dafür getan, dass die Prüfungen unter verlässlichen Bedingungen planmäßig stattfinden.