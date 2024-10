Streik in Sachsen-Anhalt! Diese Branche ist ab Dienstag betroffen

Magdeburg - Nach Ende der Friedenspflicht beginnt in der Metall- und Elektroindustrie ab Mitternacht bundesweit eine Welle von Warnstreiks. Auch in Sachsen-Anhalt wollen erste Betriebe direkt mitmachen.

Ab Dienstag sind in der Metall- und Elektroindustrie wieder Warnstreiks möglich - auch Sachsen-Anhalts Beschäftigte beteiligen sich. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

In der Metall- und Elektroindustrie soll es auch in Sachsen-Anhalt ab Dienstag erste Warnstreiks geben. Wie ein Sprecher der Gewerkschaft IG Metall mitteilte, wollen sich mehrere Betriebe im Land an den bundesweiten Warnstreiks beteiligen.

Um Mitternacht endet die Friedenspflicht in den Tarifverhandlungen für bundesweit rund 3,9 Millionen Beschäftigte.

Bislang scheiterten bereits zwei Verhandlungsrunden über einen neuen Tarifvertrag. Die IG Metall fordert eine Lohnerhöhung von sieben Prozent und eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 170 Euro.

Die Beschäftigten seien angesichts steigender Lebenshaltungskosten dringend auf finanzielle Entlastungen angewiesen, sagte der Verhandlungsführer der Gewerkschaft, Thorsten Gröger.

Der Verhandlungsführer vom Verband der Metall- und Elektroindustrie Sachsen-Anhalt, Frank Aschenbach, hatte die Forderungen der Gewerkschaft als völlig unangemessen bezeichnet. Die Branche sei mit massiven Problemen konfrontiert.