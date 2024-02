Streik legt Hamburger Flughafen lahm: Mehr als 160 Flüge fallen aus

Hamburg - Am Hamburger Flughafen herrschte am Donnerstagvormittag gähnende Leere. Wegen eines Streiks sind alle Abflüge und rund ein Drittel der Ankünfte gestrichen.

Im Terminal 2 des Hamburger Flughafens waren am Donnerstag nur wenige Menschen unterwegs. © Oliver Wunder/TAG24

Ursprünglich waren 126 Starts und 127 Landungen für rund 30.000 Passagiere geplant, teilte der Flughafen mit. 41 Ankünfte haben die Airlines gestrichen, weitere könnten dazu kommen.

Die Gewerkschaft Verdi hatte das Sicherheitspersonal an elf deutschen Flughäfen ab Mittwochabend zum 24-stündigen Warnstreik aufgerufen.

In Hamburg waren daher, als TAG24 am Airport war, alle Sicherheitskontrollen geschlossen. In beiden Terminals waren kaum Menschen zu sehen. Die meisten Reisenden hatten rechtzeitig vom Streik mitbekommen, nur sehr wenige warteten im Abflugbereich.

Dennoch starteten am Donnerstag kurz nach 6 Uhr die ersten Flugzeuge. Sie fliegen ohne Passagiere zu ihrem nächsten Einsatzort. Das ist ein üblicher Vorgang. Bereits beim Streik des Sicherheitspersonals im April 2023 hoben fast 200 Geisterflüge in Hamburg ab.