Ver.di-Warnstreik am BER: 50.000 Passagiere betroffen!

Viele Sicherheitskontrollen sind am Flughafen Berlin Brandenburg BER wegen des Warnstreiks geschlossen. © Christophe Gateau/dpa

Alle rund 170 Starts seien gestrichen, bestätigte eine Flughafensprecherin. Der Streik laufe wie angekündigt. Zudem sei etwa jede vierte Ankunft gestrichen.

Das Terminal war weitgehend menschenleer. Nur wenige Passagiere suchten Orientierung. Der Flughafen erwartete für Donnerstag ursprünglich knapp 50.000 Passagiere.

Der Warnstreik betrifft auch andere Flughäfen in Deutschland. Zudem können einmal gelandete Maschinen am Donnerstag vom BER aus nicht wieder abheben.

"Die ersten Streikenden haben sich bereits versammelt", sagte ein ver.di-Sprecher am Morgen. Für 9 Uhr war demnach eine Kundgebung mit etwa 400 Teilnehmern geplant.

Zum Arbeitskampf aufgerufen sind die Beschäftigten, die in der Fluggastkontrolle, in der Personen- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle und in Servicebereichen tätig sind. Ver.di zufolge soll der Warnstreik am BER um 23.59 Uhr enden.

Ebenfalls zum Arbeitskampf aufgerufen sind die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich an den Flughäfen Hamburg, Bremen, Hannover, Köln/Bonn, Düsseldorf, Leipzig/Halle, Dresden, Erfurt, Frankfurt und Stuttgart.