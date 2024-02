Ver.di erwartet hohe Beteiligung an Warnstreik: Diese Nahverkehrsbetriebe sind betroffen

Düsseldorf - Der zweitägige Warnstreik in rund 30 kommunalen Verkehrsbetrieben von Nordrhein-Westfalen wird an diesem Donnerstag und Freitag nach Einschätzung der Gewerkschaft ver.di gravierende Auswirkungen auf den Nahverkehr haben.

Bei den KVB in Köln fahren 48 Stunden keine Straßenbahnen und Busse. © Henning Kaiser/dpa

"Wir gehen von einer hohen Streikbereitschaft aus", sagte ver.di-Nahverkehrsexperte Peter Büddicker am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Der zweitägige Arbeitsausstand dürfte ähnliche Folgen haben wie die eintägigen Warnstreiks, zu denen ver.di NRW bereits Anfang und Mitte Februar aufgerufen hatten.

Bestreikt werden rund 48 Stunden lang nahezu alle großen kommunalen Nahverkehrsbetriebe im bevölkerungsreichsten Bundesland wie die KVB (Köln), Rheinbahn (Düsseldorf), DSW21 (Dortmund), die Stadtwerke Münster oder etwa moBiel (Bielefeld).

Eine große Ausnahme ist das Aachener Verkehrsunternehmen ASEAG, für das ein Haustarifvertrag gilt. Der Warnstreik beginnt laut ver.di NRW am Donnerstag zu Schichtbeginn, in der Regel zwischen 3 und 4 Uhr, und endet am Freitagabend oder in der Nacht zum Samstag mit dem Schichtende.

Die Aktion ist Teil einer nahezu bundesweiten Warnstreikwelle von ver.di im öffentlichen Nahverkehr. Ausnahme ist Bayern. Der 1. März ist dabei bundesweit der Hauptstreiktag.

Hintergrund der Warnstreiks in NRW sind die im Januar begonnenen Tarifverhandlungen über die Arbeitsbedingungen in kommunalen Verkehrsbetrieben.