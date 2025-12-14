Anschlag stand nicht unmittelbar bevor: Innenminister Herrmann gibt Auskunft

Dingolfing/Nürnberg - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (69, CSU ) hat am Sonntagnachmittag Medienvertreter in Nürnberg getroffen, um aktuelle Informationen zu dem geplanten Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt im Raum Dingolfing-Landau bekannt zu geben.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (69, CSU) traf sich 2025 bereits mehrmals mit Sicherheitskräften auf den bayerischen Weihnachtsmärkten. © Daniel Karmann/dpa

Er bestätigte bei der Pressekonferenz in Niederbayern, dass die Hinweise über den geplanten Anschlag durch einen ausländischen Geheimdienst mitgeteilt wurden.

Der Verfassungsschutz leitete die Informationen an die niederbayerische Dienststelle weiter, die daraufhin mehrere Personen festgenommen hatte.

Gegen vier Personen wurde Haftbefehl erlassen, eine weitere kam in Präventivhaft, da die konkrete Beteiligung an den Plänen noch nicht abschließend geklärt sei.

"Jetzt muss sorgfältig ermittelt werden, was hier möglicherweise geplant war, welche Anschläge geplant waren und in welchem Stadium sie waren", so der Innenminister. "Unsere Sicherheitsbehörden haben rasch und konsequent gehandelt. Und soweit wir das erkennen können, haben wir keine weiteren akuten Gefahren in unserem Land."

Der Anschlag stand nach aktuellen Erkenntnissen der Ermittler nicht unmittelbar bevor, wie Herrmann weiter ausführte. [In einer früheren Version dieses Textes hieß es, er stand "unmittelbar bevor". Dies war einem technischen Fehler bei der Übertragung des Interviews geschuldet und wurde von der Redaktion korrigiert.]

Man erhoffe sich mehr Details nach dem Auslesen der beschlagnahmten Handys.