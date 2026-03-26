Autofahrer bricht für Spritztour in Reservat ein: Aktion fordert ein Todesopfer

Victoria (Australien) - Was nur wenige Minuten Adrenalin anrichten können, beweist ein tragischer Vorfall im Südwesten von Victoria ( Australien ). Während eines nächtlichen Trips brach jemand in das abgesperrte "Tower Hill Wildtier-Reservat" ein und drehte dort mit hoher Geschwindigkeit einige riskante Runden - dabei kam ein Känguru ums Leben.

Das junge Känguru war am Abend der illegalen Autofahrt vor Ort und fiel der Karosse zum Opfer. © Fotomontage/Screenshot/Instagram/mosswoodwildlife

Vor wenigen Tagen durchkämmten freiwillige Tierschützer das ruhige Gebiet nach Auffälligkeiten. Im Zuge ihres routinierten Rundganges stießen die Helfer dann auf eine traurige Entdeckung.

Am Rande eines Gehwegs lag ein verendetes Tier. Sofort eilten die Tierschützer dem Känguru zu Hilfe - jedoch ohne Erfolg. Die Helfer konnten bei dem Säugetier nur noch den Tod feststellen. Kurz darauf suchten sie den Beutel des Kängurus nach möglichem Nachwuchs ab. "Zum Glück war er leer", schrieb das Team des Wildtier-Reservats auf Instagram.

Die Todesursache der Fellnase erschloss sich bereits nach wenigen Minuten. Die Tierschützer erblickten nur wenige Meter neben dem Leichnam des Kängurus Reifenspuren auf der Straße.

Doch wie kam der Fahrer samt seines Autos auf den doch sonst abgesperrten Bereich? Ein aufgebrochenes Schloss und eine verbogene Eisenstange lösten schließlich das Rätsel.

"Niemand sollte im 'Tower Hill Wildlife Reserve' jemals so schnell fahren, dass er ein Tier erfasst und dabei solche Schäden verursacht, wie sie diesem armen Känguru zugefügt wurden", betonten die Tierschützer unter dem Beitrag.