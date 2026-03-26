Behörde rettet Dutzende eingesperrte Tiere aus extrem vermüllten Haus

Mariposa County (Kalifornien/USA) - Diese Fellnasen müssen wohl einiges durchgemacht haben: Im US -Bundesstaat Kalifornien befreiten Beamte eines Sheriffbüros Dutzende Vierbeiner aus einem verwahrlosten Haus - darunter 36 Hunde und eine Katze . Für die Retter war es einer der "schlimmsten Fälle".

Mit einem sogenannten "Tiergreifer" konnten die Hunde und Katzen gefangen werden. © Fotomontage/Screenshot/Facebook/Mariposa County Sheriff's Office

Bereits im September 2025 erreichte die Tierkontrollbehörde in Mariposa County eine erschreckende Botschaft. Ein "besorgter Bürger", der nicht weit von den Fellnasen hauste, kontaktierte damals die zuständigen Behörden und berichtete von "vielen, vielen Hunden".

Doch nicht nur die enorme Anzahl an Vierbeinern weckte bei den Beamten ein ungutes Gefühl. Zusätzlich erklärte der Nachbar, dass die Tiere in dem Haus "eingesperrt" seien.

Auf Facebook teilte das Sheriffbüro von Mariposa County nun einen Beitrag, der das extreme Ausmaß des Einsatzes verdeutlichte. "Über mehrere Monate hinweg unternahmen Mitarbeiter des Tierschutzes zahlreiche Besuche in der Wohnung, um den Vorwürfen nachzugehen und Hilfe und Unterstützung anzubieten", erklärte das Team.

Doch der Besitzer des vermüllten Anwesens sträubte sich dagegen und zeigte keinerlei Interesse. Trotz mehrerer E-Mails, Telefonate und persönlicher Gespräche ignorierte der Tierbesitzer die Helfer. Kurz darauf folgte ein Durchsuchungsbefehl.

"MCSO fanden insgesamt 36 Hunde und eine Katze vor, die in der Wohnung unter extrem unhygienischen und inakzeptablen Bedingungen gehalten wurden", schrieb das Sheriffbüro.