Diebe lassen Katzenbabys mitgehen: Die überraschende Wendung nach dem Einbruch macht sprachlos

Fürth - Da siegte wohl am Ende doch noch die Vernunft! Nach dem Diebstahl von fünf Kitten in Südhessen wurden die Tierbabys mittlerweile wieder zu ihrer Besitzerin zurückgebracht - wohl von den mutmaßlichen Tätern.

Vier Tage nach ihrem Verschwinden tauchten die Kitten unversehrt wieder auf. © Polizeipräsidium Südhessen

Dies berichtete ein Polizeisprecher am heutigen Montag. Demnach seien die fünf Katzenkinder bereits am gestrigen Sonntagmittag vor der Haustür des Frauchens in der Erbacher Straße in Fürth (Landkreis Bergstraße) abgelegt worden.

Wie es seitens der Beamten hieß, seien die Stubentigerchen allesamt wohlauf gewesen und hätten die Strapazen der vergangenen Tage den Umständen entsprechend gut überstanden.

Am vergangenen Mittwoch waren sie ungewollt zum Diebesgut geworden, als sich ein oder mehrere unbekannte Täter zwischen 11 Uhr vormittags und 21.15 Uhr abends Zutritt zu der im zweiten Stock gelegenen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verschafft hatten.