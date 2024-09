Familie packt Bananen in Kühlschrank: Als sie ihn später öffnet, erlebt sie Schock ihres Lebens

Eine deutsche Familie hat den Schrecken ihres Lebens erlebt, als sie nach einem Supermarkt-Einkauf am nächsten Morgen in den Kühlschrank geschaut hat.

Von Karolin Wiltgrupp

Kamperland (Niederlande) - Deutsche Touristen machen derzeit Urlaub in der niederländischen Ortschaft Kamperland (Provinz Zeeland an der Oosterschelde) und haben in ihrer Unterkunft eine ziemlich gruselige Entdeckung gemacht!

Eine deutsche Familie entdeckte das Krabbeltier und brachte es sicher in den Reptilienzoo. © Screenshot/Facebook/Stichting Dierenwelzijn Zeeland Wie die gemeinnützige Organisation "Stichting Dierenwelzijn Zeeland" in einem Beitrag auf Facebook berichtete, hatte die Familie am Wochenende in einem örtlichen Supermarkt in Kamperland Bananen gekauft und diese in den Kühlschrank ihrer Unterkunft gelegt. Als sie am Montagmorgen den Kühlschrank öffnete, um Frühstück zuzubereiten, saß da etwas, was dort definitiv nicht hingehörte: Es handelte sich um eine große Bananenspinne, die zwischen dem Obst hockte und herauskrabbelte, um der kalten Umgebung zu entfliehen. Nach einem großen Schreck reagierten die Deutschen blitzschnell und konnten das Tier einfangen. So setzten sie den Ausreißer auf eine Pfanne und legten einen Deckel darauf. Das Ganze befestigten sie mit Klebeband, damit die Spinne nicht fliehen konnte.

Familie brachte Bananenspinne in Reptilienzoo