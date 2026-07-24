Frau denkt, sie fotografiert ein Vogelbaby: Dann erkennt sie die Wahrheit

Central Coast (Australien) - Gelungene Schnappschüsse von Tieren begeistern das Netz immer wieder aufs Neue, so wie diese seltene Aufnahme eines weißen Südkapers . Aber manchmal sind es auch ganz alltägliche Aufnahmen, die unerwartet viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Dieses Foto begeisterte 2021 die Leser.

Ist das ein süßer Vogel? © Facebook/Screenshot/Crap bird photography/Kym Beechey-Smith

"Ach wie süß, ein Baby-Eulenschwalm!" In etwa dieser Gedanke ging Kym Beechey durch den Kopf, als sie das "Tier" im australischen Popran-Nationalpark entdeckte.

Die Hobby-Fotografin war Ende August 2021 in dem Park gewesen, um zu wandern und Aufnahmen von Pflanzen zu machen. Wie The Dodo berichtet, ist Kym Beechey ein ruhiger, eher langsamer Mensch.

Sie ist daher nicht schnell genug, um die herumlaufenden Wildtiere zu fotografieren, weshalb sich die Australierin auf Pflanzen spezialisiert hat.

Im Gespräch mit The Dodo sagte Beechey: "Die Vögel sind normalerweise viel zu schnell, als dass ich sie einfangen könnte. Als ich also einen Baby-Eulenschwalm erspähte, der tief auf einem Ast saß, war ich super aufgeregt."



Das "Tier", das sie sogar anlächeln zu schien, wollte sich die Wanderin um keinen Preis entgehen lassen. Als sie ihre Kamera auf das "Wesen" gerichtet hatte, zoomte Beechey noch ein wenig heran. Kurz darauf fiel bei ihr der Groschen.