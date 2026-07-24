Frau denkt, sie fotografiert ein Vogelbaby: Dann erkennt sie die Wahrheit
Central Coast (Australien) - Gelungene Schnappschüsse von Tieren begeistern das Netz immer wieder aufs Neue, so wie diese seltene Aufnahme eines weißen Südkapers. Aber manchmal sind es auch ganz alltägliche Aufnahmen, die unerwartet viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Dieses Foto begeisterte 2021 die Leser.
"Ach wie süß, ein Baby-Eulenschwalm!" In etwa dieser Gedanke ging Kym Beechey durch den Kopf, als sie das "Tier" im australischen Popran-Nationalpark entdeckte.
Die Hobby-Fotografin war Ende August 2021 in dem Park gewesen, um zu wandern und Aufnahmen von Pflanzen zu machen. Wie The Dodo berichtet, ist Kym Beechey ein ruhiger, eher langsamer Mensch.
Sie ist daher nicht schnell genug, um die herumlaufenden Wildtiere zu fotografieren, weshalb sich die Australierin auf Pflanzen spezialisiert hat.
Im Gespräch mit The Dodo sagte Beechey: "Die Vögel sind normalerweise viel zu schnell, als dass ich sie einfangen könnte. Als ich also einen Baby-Eulenschwalm erspähte, der tief auf einem Ast saß, war ich super aufgeregt."
Das "Tier", das sie sogar anlächeln zu schien, wollte sich die Wanderin um keinen Preis entgehen lassen. Als sie ihre Kamera auf das "Wesen" gerichtet hatte, zoomte Beechey noch ein wenig heran. Kurz darauf fiel bei ihr der Groschen.
Beechey hat wohl keinen Vogel
"Erst als ich das Foto fokussierte und mich fragte, warum es [das Tier] nicht wegflog, wurde mir klar, dass es sich tatsächlich nur um eine Banksia handelt", sagte Beechey.
Banksien sind Pflanzen, die fast ausschließlich in Australien vorkommen und zur Familie der Silberbaumgewächse gehören. Nur eine von 80 verschiedenen Arten findet sich auch außerhalb des Kontinents.
Obwohl sich der "Vogel" als "Betrüger" herausgestellt hatte, war Beechey dennoch froh, "ihm" begegnet zu sein. Denn sie konnte über den Vorfall herzlich lachen. Außerdem ist sie jetzt stolze Besitzerin eines "eigentlich-kein-Vogel-Bildes", das nun zu all ihren schönen Wildblumenbildern gehört.
In der öffentlichen Facebook-Gruppe "Crap bird photography" veröffentlichte die Dame das Bild des Nicht-Vogels zusätzlich. Dort bekam Beechey immerhin mehr als 2600 Likes.
Nicht übel für einen falschen Vogel.
Titelfoto: Facebook/Screenshot/Crap bird photography/Kym Beechey-Smith