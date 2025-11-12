Aggro-Hund beißt Senior (75) ins Bein: Polizei sucht Halter und Tier

Weiterstadt - Ein aggressiver Hund biss einen 75-jährigen Fußgänger ins Bein: Dem Halter des Tieres war dies jedoch gleichgültig, er floh mit seinem Vierbeiner und ließ den verletzten Senior einfach zurück!

In Weiterstadt-Braunshardt kam es am Mittwoch zu einer Hunde-Attacke: Ein 75-jähriger Mann wurde durch einen Biss verletzt. (Symbolfoto) © 123RF/tverkhovinets

Die Hunde-Attacke ereignete sich am Mittwoch zur Mittagszeit im südhessischen Weiterstadt, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war der 75-Jährige gegen 12.15 Uhr zu Fuß in der Straße "Im Wieschen" im Stadtteil Braunshardt unterwegs.

Dort stieß der Senior auf einen fremden Mann, der von einem angeleinten Hund begleitet wurde. Das Tier wurde aggressiv, griff den 75-Jährigen an und biss ihn ins Bein.

Der Senior wurde durch den Biss des Hundes verletzt. Dies interessierte den Halter des Tieres aber nicht, er floh zusammen mit seinem Hund in unbekannte Richtung.