Aggro-Hund beißt Senior (75) ins Bein: Polizei sucht Halter und Tier

In Weiterstadt-Braunshardt kam es am Mittwoch zu einer Hunde-Attacke: Durch den Biss eines aggressiven Tiers wurde ein 75-jähriger Mann verletzt!

Von Florian Gürtler

Weiterstadt - Ein aggressiver Hund biss einen 75-jährigen Fußgänger ins Bein: Dem Halter des Tieres war dies jedoch gleichgültig, er floh mit seinem Vierbeiner und ließ den verletzten Senior einfach zurück!

In Weiterstadt-Braunshardt kam es am Mittwoch zu einer Hunde-Attacke: Ein 75-jähriger Mann wurde durch einen Biss verletzt. (Symbolfoto)
In Weiterstadt-Braunshardt kam es am Mittwoch zu einer Hunde-Attacke: Ein 75-jähriger Mann wurde durch einen Biss verletzt. (Symbolfoto)  © 123RF/tverkhovinets

Die Hunde-Attacke ereignete sich am Mittwoch zur Mittagszeit im südhessischen Weiterstadt, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war der 75-Jährige gegen 12.15 Uhr zu Fuß in der Straße "Im Wieschen" im Stadtteil Braunshardt unterwegs.

Dort stieß der Senior auf einen fremden Mann, der von einem angeleinten Hund begleitet wurde. Das Tier wurde aggressiv, griff den 75-Jährigen an und biss ihn ins Bein.

Der Senior wurde durch den Biss des Hundes verletzt. Dies interessierte den Halter des Tieres aber nicht, er floh zusammen mit seinem Hund in unbekannte Richtung.

Polizei in Südhessen sucht etwa 65 Jahre alten Hundehalter

Die südhessische Polizei sucht nach dem Hund und dem Halter des Tieres, Zeugen sollen sich bitte bei den Beamten melden. (Symbolfoto)
Die südhessische Polizei sucht nach dem Hund und dem Halter des Tieres, Zeugen sollen sich bitte bei den Beamten melden. (Symbolfoto)  © Montage: Christian Müller/dpa, Bodo Marks/dpa

"Nun ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung", so ein Sprecher.

Zu dem Hundehalter liegt diese Beschreibung vor:
  • circa 65 Jahre alt
  • etwa 1,65 Meter groß
  • von schlanker Statur
  • kurze dunkelgraue Haare

Bei dem Hund soll es sich um ein kniehohes und schlank gewachsenes Tier mit kurzem Fell und spitzer Schnauze handeln.

Hinweise zur Identität des unbekannten Hundehalters nimmt die Polizei in Südhessen unter der Telefonnummer 061519690 entgegen.

