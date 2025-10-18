Akita Lucy verlor leider ihr Zuhause, findet sie noch einmal ihr Glück?
Würzburg - Für die hübsche, sechs Jahre alte Akita-Hündin Lucy sucht das Tierheim in Würzburg ein neues Zuhause.
Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims berichten, hatte Lucy bereits ihren Menschen fürs Leben gefunden. Doch dann konnte sich die vorherige Halterin aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausreichend um die Hündin kümmern und musste sie schweren Herzens an das Tierheim abgeben.
Natürlich hat Lucy ihrer gewohnten Umgebung nachgetrauert und war zunächst von der für sie neuen Situation im Tierheim eingeschüchtert. Mittlerweile habe sie sich dort aber ordentlich eingelebt, heißt es auf der Webseite. Aber natürlich sehnt sie sich nach einem richtigen Zuhause.
Rassetypisch sei sie zwar bei ihr fremden Menschen erst einmal zurückhaltend. Wenn sie diese aber ausreichend beschnuppert und ein bisschen näher kennengelernt habe, sei sie sehr aufgeschlossen und freundlich.
Laut ihrer Vorbesitzerin passe sie zudem sehr gut auf Haus und Hof auf und melde zuverlässig, wenn sich Fremde näherten.
Akita-Hündin Lucy möchte gerne auf dem Land oder am Stadtrand wohnen
Wie die Tierpflegerinnen und Tierpfleger weiter berichten, wurde Lucy während ihrer Eingewöhnungszeit im Tierheim bislang noch nicht ihren Artgenossen vorgestellt. Ihre vorherige Halterin habe allerdings gemeint, dass Lucys Verträglichkeit mit anderen Hunden sehr stark von ihrer Sympathie oder Antipathie gegenüber diesen abhänge.
Auf der Webseite des Tierheims wird ebenfalls noch erwähnt, dass Lucy in ihrem früheren Zuhause einen permanenten Zugang nach draußen gehabt habe. Da sie sich daran gewöhnt habe, würde sie sich in einer kleinen Stadtwohnung sicherlich nicht sonderlich wohlfühlen.
Empfehlenswert wäre deshalb eine Wohnung am Stadtrand oder in einer ländlichen Umgebung - abseits von viel Straßen- und Schienenverkehr.
Solltet Ihr nun Interesse an Lucy haben oder weitere Informationen über sie benötigen, könnt Ihr Euch gerne über die Rufnummer 0931-84324 beim Tierheim in Würzburg melden. Die Telefonzeiten sich von 11 bis 12, sowie ab 13 Uhr.
Titelfoto: Bild-Montage: Tierschutzverein Würzburg e.V.