Akita Lucy verlor leider ihr Zuhause, findet sie noch einmal ihr Glück?

Würzburg - Für die hübsche, sechs Jahre alte Akita-Hündin Lucy sucht das Tierheim in Würzburg ein neues Zuhause.

Leider hat Lucy ihr altes Zuhause verloren, da ihre Halterin sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausreichend um sie kümmern konnte. © Bild-Montage: Tierschutzverein Würzburg e.V.

Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims berichten, hatte Lucy bereits ihren Menschen fürs Leben gefunden. Doch dann konnte sich die vorherige Halterin aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausreichend um die Hündin kümmern und musste sie schweren Herzens an das Tierheim abgeben.

Natürlich hat Lucy ihrer gewohnten Umgebung nachgetrauert und war zunächst von der für sie neuen Situation im Tierheim eingeschüchtert. Mittlerweile habe sie sich dort aber ordentlich eingelebt, heißt es auf der Webseite. Aber natürlich sehnt sie sich nach einem richtigen Zuhause.

Rassetypisch sei sie zwar bei ihr fremden Menschen erst einmal zurückhaltend. Wenn sie diese aber ausreichend beschnuppert und ein bisschen näher kennengelernt habe, sei sie sehr aufgeschlossen und freundlich.

Laut ihrer Vorbesitzerin passe sie zudem sehr gut auf Haus und Hof auf und melde zuverlässig, wenn sich Fremde näherten.