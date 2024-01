Als Hundemama ihre Wohnung betritt, tapst ihr pure Dankbarkeit entgegen

San Diego (USA) - Diese süße Geste lässt Herzen dahinschmelzen! Ein Frauchen kehrt nach Hause zurück und wird von ihrem Haustier auf ganz spezielle Art in Empfang genommen.

Wie ein sehenswerter Clip auf dem Instagram -Kanal "nubethesamoyed" beweist, reichte ein einziger Türgriff aus, um auch die junge Hündin der Rasse Samojede, die auf den klangvollen Namen Nube hört, schnell in pure Glückseligkeit zu versetzen.

Das Holzkörbchen im Wohnzimmer diente der jungen Hündin als perfekte Inspiration für eine spontane Begrüßung. © Screenshot/Instagram/nubethesamoyed

Dabei scheint die süße Geschichte um Nube und ihre Besitzerin ein Vorspiel zu haben, welches zum besseren Verständnis des Clips unabdingbar ist.

Offenbar gehört es für die flauschige Hündin mit glänzend weißem Fell zur guten Tradition, sich bei jeder Heimkehr ihres Frauchens mit einem persönlichen Geschenk bei ihr vorzustellen - und zwar direkt vor der Eingangstür der Wohnung.

In der vorliegenden Sequenz wurde Nube jedoch von der (zu frühen) Rückkehr ihrer Besitzerin überrascht. So kam es, dass die tägliche Begrüßung aus heiterem Himmel, also spontan erfolgte.

Doch all das sollte die Geschichte wie im Video gezeigt nur noch süßer machen, sodass die überrumpelte Hundedame intuitiv eine schnelle Entscheidung treffen musste, um ihrem Frauchen zu imponieren.

Voller Rührung kennzeichnete die Hundemama ihren Clip mit den Worten "Die Art, wie sie mich ansah, bevor sie das Spielzeug schnappte" und setzte einen dazu passenden Emoji dahinter. In den sozialen Medien ging der niedliche Clip erwartungsgemäß schnell viral. Die meisten User zeigten sich entzückt über die Hündin und ihr freundliches Wesen.