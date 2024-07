Armer Hund muss Jahre in Käfig ausharren: Als Retter ihm helfen wollen, wird es absurd

North Carolina (USA) - Er hatte wirklich kein schönes Leben: Jahrelang wurde Timothy in einen Käfig im Hinterhof seiner Besitzer gesperrt. Der arme Hund aus North Carolina konnte den lieben langen Tag nur hin und her laufen. Auch mit Regen und Kälte musste er zurechtkommen. Irgendwann erspähte eine PETA-Mitarbeiterin den Rüden zufällig. Doch als die Tierschutzorganisation die Besitzer bat, ihn retten zu dürfen, wurde es absurd.

Jahrelang musste Rüde Timothy in seinem Käfig ausharren. © YouTube/Screenshot/PETA

Anstatt sich darüber zu freuen, dass PETA ihnen den Vierbeiner abnehmen wollte, stellten sie sich quer. Timothy musste wohl oder übel weiter in seinem kläglichen Käfig bleiben.

Doch so leicht ließen sich die Tierschützer nicht abschütteln. Stattdessen fingen sie an, mit den Besitzern zu verhandeln. Schließlich durften sie wenigstens in den Käfig des Hundes, um zumindest seinen Lebensraum zu verbessern.

"Sie ersetzten sein Plastikdach durch eine stabile Hundehütte aus Holz und gaben ihm Stroh zur Isolierung und Trockenheit im Winter", sagte PETAs Vizepräsidentin Daphna Nachminovitch diese Woche im Gespräch mit Newsweek.

Dennoch sollte der arme Rüde noch lange warten müssen, ehe sich sein Leben endgültig zum Guten wandte.