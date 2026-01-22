Ausgesetzter Hund findet endlich einen Freund - was dann passiert, bricht so viele Herzen

Irvine (Kalifornien/USA) - Wochenlang saß ein kleiner Hund einsam und verlassen am Straßenrand - und wartete darauf, dass seine Besitzer endlich zurückkamen.

Der Hund irrte einen Monat lang einsam durch die Straßen. © Instagram/Screenshot/logans_legacy29

Die hatten ihn vor etwa einem Monat nämlich einfach ausgesetzt - und sich danach aus dem Staub gemacht. Der Vierbeiner irrte seither durch die Nachbarschaft, freundete sich dort mit einem Hund an. Leider nur ein kleiner Lichtblick für den Streuer.

Wie Tierschützerin Suzette Hall auf Instagram berichtete, war das Herrchen seines neuen Kumpels nämlich gar nicht begeistert von dem ungebetenen Gast auf seinem Grundstück. Und so scheuchte er die kleine Fellnase davon. Immer und immer wieder.

Glücklicherweise wurden einige Nachbarn auf ihn aufmerksam und versorgten das Tier mit Futter und etwas Wasser. Da der Hund allerdings so verängstigt war, lies er niemanden wirklich an sich heran.

"Dieses arme Baby. Zum Glück hatte er immerhin seinen kleinen Freund", schrieb Hall in Bezug auf den Vierbeiner, den er trotz des unfreundlichen Besitzers weiterhin heimlich besuchte. "Er war das einzige, was ihn davor bewahrte, ganz allein zu sein."