Balou gilt nur wegen seiner Rasse als gefährlich: Jetzt hofft er auf eine neue Chance

Hamburg - Wer hat ein Herz für Balou? Der American Staffordshire-Terrier sitzt schon seit mehr als sechs Monaten in Hamburg im Tierheim. Die Hoffnung auf ein richtiges Zuhause hat der Vierbeiner aber noch nicht aufgegeben.

American Staffordshire-Terrier Balou aus dem Hamburger Tierheim ist auf der Suche nach einem richtigen Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der anderthalb Jahre alte Rüde am 4. September des vergangenen Jahres als behördliche Sicherstellung ins Tierheim an der Süderstraße.

Aufgrund seiner Rasse gilt Balou in Hamburg als gefährlich, im Tierheim zeigt er sich aber von seiner besten Seite: freundlich zu Menschen und verträglich mit Artgenossen - zumindest, wenn diese stabil genug für ihn sind.

Laut seinen Pflegern schließt jeder Mensch, der den Terrier kennenlernt, ihn sofort ins Herz. Das liegt vielleicht auch daran, dass er seine Bezugspersonen am liebsten mit einem Kuscheltier im Maul begrüßt.

Balou liebt Streicheleinheiten und entspannte Stunden in seinem Hundebett, ist für lange Spaziergänge und Spieleinheiten aber ebenso zu haben. Dabei darf allerdings nicht vergessen werden, dass er noch erzogen werden muss.