Besitzer geben dreijährigen Hund ins Tierheim: Ihr Grund regt viele Menschen richtig auf

Hündin Snowflake wurde von ihren Besitzern ins Tierheim abgeschoben, weil sie ein Baby bekommen haben. Auf TikTok regen sich dafür viele Menschen auf.

Von Christian Norm

Fort Lauderdale (Florida) - Was für ein trauriger Hundeblick! Vergangene Woche ging ein Video mit Hündin Snowflake auf TikTok viral. Im Clip ist die Fellnase in ihrem Zwinger bei der "Humane Society of Broward County" in Florida zu sehen. Deprimiert schaut Snowflake in der Aufnahme vom Boden hoch, hockt traurig in einer Ecke. Der Grund für die berührende Szene regte viele Zuschauer richtig auf.

Mega traurig sah Snowflake in ihrem Zwinger aus. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/humanebroward Demnach wurde die dreijährige Snowflake von ihren Besitzern im Tierheim abgegeben, weil sie ein Baby bekommen hatten. Sie wollten die Hündin in dieser Lebensphase nicht mehr an ihrer Seite haben, so der Kommentar zum Video. Beim Publikum kam diese Erklärung ganz schlecht an. Neben dem mehr als 100.000 Mal angeklickten Clip stapelten sich schnell Hunderte Kommentare, in denen die User ihr Unverständnis kundtaten. Viele empfanden die Entscheidung als herzlos, hatten Mitleid mit Snowflake. Aus diesem Grund schaltete sich Newsweek ein, wollte mehr über die traurige Geschichte des Vierbeiners erfahren. Im Gespräch mit dem US-Magazin betonte das Tierheim jedoch lieber erstmal die Vorzüge der Fellnase. Hunde Welpe sieht schlimm aus, als er ins Tierheim kommt: Doch heute ist er nicht wiederzuerkennen "Snowflake ist ein wunderschöner dreijähriger amerikanischer Bulldoggen-Mischling, der voller fröhlicher Energie ist", teilte das Tierheim mit. Dann wurde es jedoch um einiges deutlicher.



TikTok-Videos zeigen freudige Entwicklung