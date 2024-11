Besitzer quälte den freundlichen Dackel-Mix: Wird für Mani jetzt alles gut?

Trotz seiner schlimmen Vergangenheit hat sich Dackel-Mix Mani sein freundliches Wesen bewahrt. © Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel

Jetzt hoffen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims, für den feinen Kerl bald ein neues, schönes Zuhause zu finden. Man habe ihm "in die Pfote versprochen", dass ihm kein Leid mehr zugefügt werde und er jetzt nur noch Liebe und Fürsorge zu erwarten habe.

Wie es auf der Webseite der "Wau-Mau-Insel" heißt, kam der Rüde aus deren ungarischem Partner-Tierheim in Kiskunhalas nach Nordhessen.

In seiner Heimat nahmen die Behörden Mani dem ehemaligen Besitzer ab, weil dieser ihn gequält hatte. Über einen Hundefänger gelangte der Rüde erst in das Tierheim in Kiskunhalas und schließlich in die "Wau-Mau-Insel" - in Deutschland besteht einfach eine wesentlich höhere Chance, die Hunde zu vermitteln als in Ungarn.

Wie es auf der Webseite weiter heißt, habe sich Mani trotz aller bislang gemachten negativen Erfahrungen sein freundliches Wesen bewahrt und präsentiere sich im Tierheim sehr menschenbezogen und lieb.

Auch mit seinen Artgenossen in der "Wau-Mau-Insel" vertrage er sich ausgesprochen gut.